¿Cómo ver el partido Brasil vs Japón en TV y streaming?
La Copa del Mundo 2026 continúa con su fase de eliminación directa y uno de los cruces de los 16avos de final tendrá este lunes como protagonistas al seleccionado de Brasil y al combinado de Japón en Houston, Texas.
El vencedor de esta llave tendrá un nuevo desafío en la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega. Sin margen de error, ambos seleccionados buscarán dar un paso más en la pelea por el título mundial.
La Canarinha afronta este compromiso tras completar una sólida fase de grupos: el equipo dirigido por Carlo Ancelotti cerró su participación con una contundente victoria por 3-0 frente a Escocia, resultado que confirmó su liderazgo.
Por su parte, el conjunto japonés también llega invicto a esta instancia y buscará protagonizar una de las sorpresas del torneo. En su último compromiso empató 1-1 frente a Suecia, mientras que previamente había goleado 4-0 a Túnez y rescatado un valioso empate 2-2 ante Países Bajos.
¿A qué hora juega Brasils vs Japón?
El partido entre Brasil y Japón se jugará este lunes 29 de junio en el estadio NRG Stadium de Houston.
- Sede: Houston Stadium, Houstoun, Texas.
- Fecha: lunes 29 de junio de 2026
- Horario: 13:00 (USA), 11:00 (MEX), 19:00 (ESP)
¿Cómo ver el Brasils vs Japón en TV y streaming en vivo?
El partido entre podrá seguirse en distintos países a través de televisión y plataformas de streaming. En México el encuentro será transmitido en exclusiva por ViX; en Estados Unidos podrá verse por FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV; y además, habrá cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. También en España la transmisión estará disponible en DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat.
País
Canal de TV / Streaming
Estados Unidos
FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
México
ViX
España
DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, La 2 Cat
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.