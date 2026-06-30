¿Cómo ver el partido Costa de Marfil vs Noruega en TV y streaming?

Tras finalizar en el segundo puesto de sus respectivos grupos, Costa de Marfil y Noruega se enfrentarán este martes en Dallas con el objetivo de meterse en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El vencedor del encuentro tendrá un desafío todavía mayor en la siguiente ronda eliminatoria, donde ya espera Brasil, uno de los grandes candidatos al título.

🇧🇷🔥 BRASIL VENCIÓ 2-1 A JAPÓN Y AVANZÓ A OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL.



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Costa de Marfil quiere seguir haciendo historia

El equipo dirigido por Emerse Faé comenzó la competencia ganándole 1-0 a Ecuador, luego estuvieron muy cerca de sorprender a Alemania antes de caer 2-1 sobre el final y cerraron su clasificación con un convincente 2-0 frente a Curazao.

Además de los resultados, Costa de Marfil estableció un registro histórico al convertirse en la primera selección africana que consigue abrir el marcador en sus tres partidos de una fase de grupos mundialista.

Noruega apuesta a la potencia de Haaland

Del otro lado estará una Noruega que también dejó buenas sensaciones, especialmente por el nivel de su máxima figura, Erling Haaland. El delantero marcó un doblete en la goleada 4-1 sobre Irak y volvió a convertir por duplicado en el triunfo 3-2 frente a Senegal, resultados que aseguraron la clasificación antes de la última fecha.

Ahora, los Vikingos buscarán superar una instancia eliminatoria mundialista por primera vez y confirmar el crecimiento de una generación que sueña con llegar lejos.

Norway Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026 | Stacy Revere/GettyImages

¿A qué hora juega Costa de Marfil vs Noruega?

Sede : AT&T Stadium Arlington, Texas

: AT&T Stadium Arlington, Texas Fecha : martes 30 de junio de 2026

: martes 30 de junio de 2026 Horario: 13:00 USA, 12:00 MEX,19:00 ESP

¿Cómo ver el Costa de Marfil vs Noruega en TV y streaming en vivo?

El encuentro podrá seguirse minuto a minuto a través de las principales plataformas deportivas y portales especializados.

En México ofrecerán la cobertura del partido en vivo a través de ViX; en Estados Unidos la transmisión estará disponible por FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio; y en España el cuentro será televisado por DAZN, DAZN Mundial y Movistar+.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio México ViX España DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

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