¿Cómo ver el partido Cruz Azul vs América por TV y Streaming Online?

El Clásico Joven entre Cruz Azul y América se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre en el Estadio Banorte Azteca. La última vez que los dos se enfrentaron terminaron dividiendo unidades al empatar 1-1.

La Máquina Celeste, actual monarca de la Liga MX, se ubica en el sexto peldaño de la clasificación con doce unidades, hilando dos victorias consecutivas dentro del campeonato. En la pasada fecha, apenas pudo superar por la mínima del argentino José Paradela al Santos Laguna.



Por otro lado, las Águilas continúan en lo más alto de la cima con 16 puntos, además siguen invictas, siendo las únicas con dicho honor. El equipo azulcrema no vio actividad la fecha pasada debido a que jugó el choque por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026, perdiendo frente a León por la mínima. Su encuentro contra Xolos de Tijuana fue aplazado hasta el próximo 28 de octubre.



Desde ambos bandos hay buenas noticias. Al parecer, el argentino Carlos Rotondi por fin volverá a las andadas con los cementeros tras perderse los últimos juegos por una fascitis plantar. En el caso de los azulcremas, el arquero Luis Malagón, el español Carlos Álvarez, el colombiano Miguel Borja y hasta el estadounidense Alejandro Zendejas tienen posibilidades de ver acción. Malagón y Zendejas dejaron atrás sus respectivas lesiones, a la vez, Álvarez y El Colibrí debutarían tras haber sido fichados este semestre.

El enfoque está en el Clásico Joven, ¡vamos, Águilas! 🦅 pic.twitter.com/Dic6B0q8wN — Club América (@ClubAmerica) September 9, 2026

Pese a que llegan con estadísticas parejas, Cruz Azul aventaja por muy poco al América para salir con los tres puntos. A los dirigidos por Joel Huiqui se les da un 41.19% de probabilidades de vencer, el empate está con 21.12% y finalmente, los del uruguayo Guillermo Almada tienen 37.69%.

¿Cómo ver el encuentro por TV y Streaming Online?

Para poder ver el choque desde los Estados Unidos se puede sintonizar TUDN, con su respectiva aplicación y página web, así como Univisión y ViX.



Si se quiere ver en México, ViX y Layvtime son las únicas opciones.

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