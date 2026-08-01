¿Cómo ver el partido Cruz Azul vs Atlante por canal de TV y Streaming Online?

Rápidamente se han disputado dos jornadas del Apertura 2026, de la Liga MX, pero antes de que se haga el parón para disputar la Leagues Cup contra la MLS, se llevará a cabo la Fecha 3, donde Cruz Azul se enfrentará al Atlante en el Estadio Banorte Azteca, esperando seguir con su buena racha, ya que lleva diez partidos al hilo sin conocer la derrota contando también el Campeón de Campeones que se adjudicó contra el Toluca.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. 🕷️💙 pic.twitter.com/pOBRNekOIU — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 29, 2026

El regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito no ha sido del todo alegre, pues hasta ahora no han podido sumar de a tres puntos. Su debut fue amargo porque fueron remontados 2-1 por el Necaxa pese al tanto de Eugenio Pizzuto. En la Jornada 2, tuvieron una difícil prueba contra el América en el Coloso de Santa Úrsula, rescatando el empate 1-1 a través del mismo Pizutto. A pesar del buen trabajo del arquero Óscar Jiménez, la directiva llevó a cabo un fichaje mediático con el veterano guardameta colombiano David Ospina, quien podría debutar contra los cementeros para demostrar su experiencia y jerarquía.



Con respecto a Joel Huiqui y sus pupilos, parecía que les abollaban la corona en la primera fecha, ya que el San Luis los tenía abajo 2-0 en el Estadio Libertad Financiera, pero Jeremy Márquez se lució con un doblete y a la vez, el uruguayo Gabriel Fernández aprovechó un penal para dejar todo 2-3. Después, se adelantó su juego contra Puebla de la Fecha 2 y aunque de nuevo comenzaron perdiendo, lograron la voltereta 2-1 con Luka Romero y el nigeriano Christian Ebere. Sumado a eso, el pasado fin de semana jugaron el Campeón de Campeones 2025-2026 doblegando 1-3 al Toluca en Carson, California, tras un doblete del argentino José Paradela y una diana de Carlos Rodríguez.



Por último, se debe resaltar que antes de que los azulgranas descendieran a la Liga de Ascenso, sufrieron una goleada por parte de La Máquina el 9 de febrero del 2014 en el Estadio Quintana Roo de Cancún, ya que Marco Fabián convirtió un doblete, con el ecuatoriano Joao Rojas y el argentino Mauro Formica cerrando el 1-4, siendo Ángel Sepúlveda el autor de la anotación local.

¿Cómo se puede ver el Cruz Azul vs Atlante por TV y Streaming Online?

Eugenio Pizzuto celebra con sus compañeros | Manuel Velasquez/GettyImages

Si quieres ver el encuentro a través de los Estados Unidos, TUDN será el encargado de transmitirlo junto a Univisión y ViX, así como sus respectivas aplicaciones de streaming.



Ya hablando de México, hay posibilidad de verlo por televisión abierto porque el Canal 5 lo pasará, sin olvidar que TUDN y ViX son otra posibilidad.

Canal TV: TUDN USA, Univisión (Estados Unidos), Canal 5, TUDN (México)



Streaming: TUDN.com, TUDN app, Univisión NOW, ViX (Estados Unidos), TUDN app, ViX (México)