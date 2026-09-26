¿Cómo ver el partido Cruz Azul vs Toluca en TV y streaming?

El Club de Fútbol Cruz Azul recibirá al Deportivo Toluca FC en la correspondiente Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 26 de septiembre a las 18:50 horas (Estados Unidos) y 16:50 horas (México) desde el Estadio Banorte.

El conjunto celeste llega al partido tras haber perdido por la mínima diferencia 1-0 frente a la Pandilla y son cuartos de la tabla general con 15 puntos.

Mientras que, el cuadro escarlata también viene de caer 2-3 frente al conjunto de la Comarca Lagunera, pero siguen siendo líderes de la clasificación general con 19 unidades.

Apenas hace unas semanas estos equipos se enfrentaron en el Campeón de Campeones y el triunfo se lo quedó el conjunto cementero con un 3-1-

En la actualidad ambos clubes pasan por un buen momento y están en zona de Liguilla, por lo que son serios candidatos al conquistar el campeonato de Primera División.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Cruz Azul vs Toluca

La transmisión del Cruz Azul vs Toluca | Jam Media/GettyImages

Las hostilidades de este encuentro se celebrarán en casa de la Máquina Celeste y los derechos de transmisión para ver este cotejo serán a través de las señales de televisión y streaming de dos señales en México; mientras que una señal en Estados Unidos.

De esa manera, les mencionamos los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá sintonizar el juego.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico y Layvtime