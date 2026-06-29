¿Cómo ver el partido de Alemania vs Paraguay en TV y streaming?

Los 16avos de final del Mundial están que arden. Canadá y Brasil ya lograron la clasificación a octavos de final, y ahora será el turno de Alemania o Paraguay de hacer lo suyo. Los europeos llegan a esta instancia como primeros del Grupo E, donde sumaron seis puntos, la misma cantidad que Costa de Marfil, aunque el sistema de desempate olímpico terminó inclinando la balanza a su favor. Paraguay, por su parte, la sufrió bastante más, ya que tuvo que esperar otros resultados para saber si entraría entre los mejores terceros, luego de una fase de grupos que dejó mucho que desear.

¿A qué hora se juega Alemania vs Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026?

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Ezra Shaw - FIFA/GettyImages

El partido se disputará en el Estadio Boston, conocido como el Gillette Stadium, casa de los New England Patriots, y corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial.

Ciudad : Boston, Estados Unidos

: Boston, Estados Unidos Estadio : Estadio Boston (Gillette Stadium)

: Estadio Boston (Gillette Stadium) Fecha : lunes 29 de junio

: lunes 29 de junio Hora: 16:30 EE.UU (Este), 14:30 MEX, 22:30 ESP

Cómo ver Alemania vs Paraguay en TV y streaming en vivo

Ahora sí, llegó el momento en el que un mínimo error puede costar muy caro. Los dieciseisavos de final del Mundial pondrán a Alemania y Paraguay frente a frente en Boston.

Alemania tiene más a su favor por una cuestión de jerarquía y resultados, más luego de golear a Curazao en el debut, superar a Costa de Marfil, pero perder con un Ecuador que buscaba la clasificación. Paraguay, por su parte, llega con la ilusión de ir de menos a más luego de una fase de grupos en la que sufrió una goleada frente a Estados Unidos, igualó contra Australia y consiguió una victoria por la mínima frente a Turquía. Será un vaivén emocional de principio a fin, y con una despedida muy temprana para quien no logre avanzar.

Los aficionados en Estados Unidos tendrán opciones para seguir este encuentro tanto por televisión como por streaming. La transmisión estará disponible por FOX y Telemundo Network para las emisiones en inglés y español. A su vez, el partido podrá verse en FOX One, Peacock y Telemundo App, con acceso en vivo desde distintos dispositivos.

En México el encuentro podrá seguirse por TUDN, Canal 5 y ViX. En España la transmisión estará disponible por DAZN Mundial.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX, Telemundo Network, FOX One, Peacock, Telemundo App México TUDN, ViX, Canal 5 España DAZN Mundial