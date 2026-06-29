¿Cómo ver el partido de Alemania vs Paraguay en TV y streaming?
Los 16avos de final del Mundial están que arden. Canadá y Brasil ya lograron la clasificación a octavos de final, y ahora será el turno de Alemania o Paraguay de hacer lo suyo. Los europeos llegan a esta instancia como primeros del Grupo E, donde sumaron seis puntos, la misma cantidad que Costa de Marfil, aunque el sistema de desempate olímpico terminó inclinando la balanza a su favor. Paraguay, por su parte, la sufrió bastante más, ya que tuvo que esperar otros resultados para saber si entraría entre los mejores terceros, luego de una fase de grupos que dejó mucho que desear.
¿A qué hora se juega Alemania vs Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026?
El partido se disputará en el Estadio Boston, conocido como el Gillette Stadium, casa de los New England Patriots, y corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial.
- Ciudad: Boston, Estados Unidos
- Estadio: Estadio Boston (Gillette Stadium)
- Fecha: lunes 29 de junio
- Hora: 16:30 EE.UU (Este), 14:30 MEX, 22:30 ESP
Cómo ver Alemania vs Paraguay en TV y streaming en vivo
Ahora sí, llegó el momento en el que un mínimo error puede costar muy caro. Los dieciseisavos de final del Mundial pondrán a Alemania y Paraguay frente a frente en Boston.
Alemania tiene más a su favor por una cuestión de jerarquía y resultados, más luego de golear a Curazao en el debut, superar a Costa de Marfil, pero perder con un Ecuador que buscaba la clasificación. Paraguay, por su parte, llega con la ilusión de ir de menos a más luego de una fase de grupos en la que sufrió una goleada frente a Estados Unidos, igualó contra Australia y consiguió una victoria por la mínima frente a Turquía. Será un vaivén emocional de principio a fin, y con una despedida muy temprana para quien no logre avanzar.
Los aficionados en Estados Unidos tendrán opciones para seguir este encuentro tanto por televisión como por streaming. La transmisión estará disponible por FOX y Telemundo Network para las emisiones en inglés y español. A su vez, el partido podrá verse en FOX One, Peacock y Telemundo App, con acceso en vivo desde distintos dispositivos.
En México el encuentro podrá seguirse por TUDN, Canal 5 y ViX. En España la transmisión estará disponible por DAZN Mundial.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
FOX, Telemundo Network, FOX One, Peacock, Telemundo App
México
TUDN, ViX, Canal 5
España
DAZN Mundial
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.