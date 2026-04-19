¿Cómo ver el partido de América vs Toluca en los Estados Unidos?

Este sábado 18 de abril, el Estadio Banorte Azteca abre sus puertas para el encuentro entre el América y el Toluca, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, de la Liga MX. El cotejo será vital en las aspiraciones de los azulcremas, que por ahora aparecen en el séptimo lugar de la tabla general con 19 puntos, mismos que también acumulan sus perseguidores, Atlas y León, además de Xolos, que está sólo un punto abajo.

El brasileño Raphael Veiga | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El técnico brasileño André Jardine no puede permitirse más fracasos, pues entre semana quedaron fuera de la Copa Campeones de la CONCACAF, una competencia que nunca se le dio y que se quedará siempre como el pendiente más grande de su proceso, ya que se desconoce si realmente seguirá en su puesto para el próximo verano si no levanta el título de liga.



Tal como sucedió en la Concachampions, los de Coapa contarían casi con carro completo, sumándose el brasileño Rodrigo Dourado, quien se perdió el cotejo contra Nashville por acumulación de tarjetas. La duda sigue siendo el capitán Henry Martín, que hace poco confesó que su lesión del tendón requiere de una recuperación más prolongada.



Por otro lado, los Diablos Rojos, quintos de la tabla con 27 unidades, saldrán a buscar el triunfo, tal vez con suplentes luego de conseguir el pase a semifinales de la Concachampions. El técnico argentino Antonio Mohamed admitió que le daría prioridad al torneo de CONCACAF, sin embargo, se sabe la fuerte enemistad que tiene con los emplumados, por lo que podría salir a darles una estocada que les impida acercarse a la Fiesta Grande.

El portugués Paulinho Dias | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cómo ver el partido por TV y Streaming Online en los Estados Unidos?

Para poder ver el encuentro entre las Águilas y los Diablos Rojos hay varias opciones para el territorio norteamericano, comenzando por CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, su sitio web y app, además de Univisión, su app y ViX.



Televisión: CBS Sports Network, TUDN USA, Univisión.



Streaming Online: fuboTV, TUDN app y TUDN.com, Univisión NOW, ViX.