¿Cómo ver el partido de Argentina vs Austria en TV y streaming?

El debut quedó atrás. Argentina enfrentó a Argelia en Kansas y Austria hizo lo propio frente a Jordania en Santa Clara. Ahora, dos de las principales candidatas a quedarse con el Grupo J viajarán a Texas para disputar un partido que, aunque apenas sea el segundo que jugarán de este Mundial, puede marcar un antes y un después en la pelea por la clasificación. Los dirigidos por Lionel Scaloni y el conjunto europeo nunca se enfrentaron oficialmente, por lo que este duelo también tendrá el condimento especial de ser el primero entre ambos seleccionados.

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Masashi Hara/GettyImages

¿A qué hora se juega el Argentina vs Austria?

El partido va a ser en el estadio que alberga los partidos de los Dallas Cowboys de la NFL, y corresponde a la segunda ronda de la fase de grupos mundialista.

Ciudad : Dallas, Estados Unidos

: Dallas, Estados Unidos Estadio : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Fecha : lunes 22 de junio

: lunes 22 de junio Hora: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP

Cómo ver Argentina vs Austria en TV y streaming en vivo

La selección de Lionel Messi está en proceso de defender el campeonato obtenido en Qatar 2022, pero no será tarea sencilla... y Austria tampoco se la va a facilitar. Los europeos volvieron a esta competencia luego de 28 años de ausencia y quieren dejar una buena impresión. Para quienes no quieran perderse ni un minuto de acción, habrá múltiples alternativas para seguirlo en televisión y streaming desde distintos países.

En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse a través de FOX en televisión, además de las señales en español de Telemundo Network y Universo. Quienes prefieran verlo por streaming tendrán disponibles Peacock, FOX One y la Telemundo App, que ofrecerán la transmisión en sus respectivas plataformas.

En México, el partido estará disponible mediante ViX, que contará con la transmisión para seguir el segundo compromiso de la Albiceleste en el Mundial.

Por su parte, en España, el cruce podrá verse por La 1, así como en las plataformas RTVE Play y DAZN Mundial, que tendrán la cobertura del encuentro en televisión y streaming.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Peacock, FOX, Telemundo Network, Universo, Telemundo App, Universo, FOX One México ViX España DAZN Mundial, LA 1, RTVE Play

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