¿Cómo ver el partido de Brasil vs Haití del Mundial 2026 en TV y streaming online?

Tras disputarse la Jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, rápidamente llega la Fecha 2, donde podríamos ir viendo cuáles selecciones estarían calificadas a la siguiente fase y cuáles podrían estar a nada de quedar eliminadas.

Brasil se medirá a Haití este viernes 19 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia como parte de las acciones del Grupo C. La Canarinha viene de debutar ante Marruecos con un empate 1-1 gracias a un buen gol de Vinícius y está obligada a ganar si no quiere complicarse su pase a la fase de dieciseisavos de final. El equipo de Ancelotti no mostró su mejor versión en el debut e incluso pudo haber perdido frente a la selección africana. En la segunda parte mostraron una mejor versión pero no fue suficiente para conseguir los tres puntos.

FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MAR | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

Mientras los Granaderos tuvieron como contrincante a Escocia, que les superó por la mínima con un gol de John McGinn a los 28 minutos de juego. Con los resultados de la primera jornada, los escoceses son líderes del grupo G, mientras que Haití ocupa la última plaza sin haber puntuado, y tanto Brasil como Marruecos suman un punto.

¿Cómo ver el encuentro Brasil vs Haití?

Para poder observar el compromiso en territorio estadounidense hay una gran cantidad de opciones, comenzando por FOX Sports 1, sin dejar de lado a TUDN USA, Univisión, UniMás y Bally Sports si es que quieres verlo a través de la televisión.



Con respecto al Streaming Online, fuboTV aparece en el horizonte, así como las apps y páginas web de FOX Sports y TUDN.

En México disponen de varias opciones para ver el encuentro Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico. Mientras, en España se podrá ver el partido de la canarinha a través de DAZN.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One México Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN España

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