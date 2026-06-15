¿Cómo ver el partido de España vs Cabo Verde en TV y streaming en Estados Unidos?

La selección de España comienza su participación en el Mundial 2026 ante Cabo Verde este lunes 15 de junio.

FBL-WC-2026-ESP-SQUAD | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

La Roja llega al torneo con grandes expectativas tras consolidar una nueva generación de futbolistas. Campeona del mundo en Sudáfrica 2010 y múltiple ganadora de la Eurocopa, España buscará volver a pelear por el título y comenzar con el pie derecho ante un rival que intentará dar la sorpresa.

Para Cabo Verde, el encuentro representará uno de los desafíos más importantes de su historia futbolística. Del otro lado estará una selección acostumbrada a las grandes citas y que intentará demostrar desde el debut por qué vuelve a ser considerada candidata.

🚨🇨🇻 ¡Momento HISTÓRICO para Cabo Verde! Su lista oficial para debutar en el Mundial 2026.



Será uno de los 4 debutantes junto a Curazao, Jordania y Uzbekistán.



⚠️ Integrará el grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudita. pic.twitter.com/9nWvL3PAq3 — Samuel Vargas (@SVargasOK) May 18, 2026

¿A qué hora juegan España vs Cabo Verde?

El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del torneo, se disputará en el imponente Mercedes-Benz Stadium, una de las sedes más modernas del campeonato organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Hogar habitual de la franquicia de la NFL Atlanta Falcons y del Atlanta United de la MLS, el estadio cuenta con capacidad para más de 70 mil espectadores y será uno de los escenarios más destacados del torneo.

Sede : Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Fecha : Lunes 15 de junio 2026

: Lunes 15 de junio 2026 Horario: 12:00 USA

¿Cómo ver el España vs Cabo Verde en TV y streaming en vivo?

El partido podrá verse en Estados Unidos a través de distintas plataformas de televisión y streaming que tendrán los derechos oficiales del Mundial 2026. FOX Network y Telemundo serán los canales principales en televisión, mientras que on line estará disponible en plataformas como fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por radio podrán hacerlo mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Además de la TV tradicional, el encuentro también podrá seguirse desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV mediante servicios habilitados para la cobertura completa de la copa.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

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