¿Cómo ver el partido del Alavés vs Atlético de Madrid en TV y streaming?

El Atlético de Madrid está más optimista que nunca y espera que ese entusiasmo se extienda durante toda la temporada. Los dirigidos por Diego Simeone están segundos en LaLiga, con una sola derrota en siete fechas, suman 16 puntos, los mismos que el Real Betis y están a cinco del líder, que es el Barcelona.

Este sábado volverán a la actividad luego de la ventana internacional, que se extendió durante un período mayor al habitual a raíz de la unión de las fechas FIFA de septiembre y octubre, y visitarán al Alavés en Vitoria. Los Albiazules no vienen nada mal; de hecho, marchan sextos con 11 puntos, aunque no consiguen ganar desde hace tres jornadas.

¿A qué hora se juega el Alavés vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Vitoria-Gasteiz, España

Estadio: Estadio de Mendizorroza

Fecha: sábado 10 de octubre

Hora: 10:15 EE.UU (Este), 8:15 MEX, 16:15 ESP

Árbitro: TBD

Cómo ver el Alavés vs Atlético de Madrid en TV y streaming en vivo

Diego Simeone, Atletico de Madrid | Florencia Tan Jun/GettyImages

El Cholo recuperó a todos sus futbolistas y va a poder preparar el partido con la plantilla completa. Pablo Barrios y Alexander Sorloth ya se reincorporaron al trabajo grupal después de sus respectivas lesiones, al igual que Ademola Lookman, quien regresó de su convocatoria con Nigeria. Alejandro Grimaldo es otro que estaría disponible, pero su participación dependerá de la decisión del cuerpo técnico, especialmente porque el martes el Atleti recibirá al Manchester United por la Champions League.

Quique Sánchez Flores y Simeone se van a enfrentar por décima vez como entrenadores, con un balance favorable al argentino de cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Además, entre los dos conquistaron los últimos diez títulos del Colchonero, dos con Quique y ocho con el Cholo.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports México y también estará disponible mediante Sky+.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse a través de Movistar+, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD.

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