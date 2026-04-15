¿Cómo ver el partido del Arsenal vs Sporting de Lisboa en TV y streaming?

Tras la agónica victoria en condición de visitante que el Arsenal se llevó del Estadio José Alvelade con gol de Kai Havertz, la definición de los cuartos de final entre los Gunners y el Sporting de Lisboa se traslada a Londres.

Este miércoles 15 de abril, el equipo de Mikel Arteta buscará sellar una clasificación que le permitiría meterse entre los cuatro mejores de Europa por segunda temporada consecutiva. Para los portugueses, avanzar a semis representaría alcanzar su mejor campaña en la historia de kla Champions League. Queda claro que es mucho lo que hay en juego.

Sporting Club de Portugal vs Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 | David Price/GettyImages

Cabe recordar que el ganador de este cruce se medirá con el Atlético de Madrid. El conjunto colchonero dio el golpe ante el Barcelona y espera por un rival.

A continuación, toda la información en lo que respecta a transmisiones de TV y Streaming para el decisivo partido.

¿A qué hora juega el Arsenal vs Sporting de Lisboa?

El duelo se juega en el Emirates Stadium de Londres, donde el Arsenal solo conoce de victorias en lo que va de esta Champions.

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : miércoles 15 de abril

: miércoles 15 de abril Hora: 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Cómo ver el Arsenal vs Sporting de Lisboa en TV y streaming en vivo

El partido podrá seguirse en Estados Unidos a través de Paramount+ y ViX, ambas plataformas con cobertura completa de la UEFA Champions League tanto en vivo como bajo demanda.

En México, la transmisión estará disponible a través de Fox One, que ofrecerá el encuentro en streaming para seguir todas las incidencias del duelo entre el Arsenal y el Sporting de Lisboa.

Por su parte, en España, el compromiso se podrá ver mediante Movistar+, específicamente en el canal Movistar Liga de Campeones 2, que cuenta con los derechos de la competición y emitirá el partido en directo.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, ViX México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

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