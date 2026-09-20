¿Cómo ver el partido del Atlético de Madrid vs Real Madrid en TV y streaming?

Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras este domingo 20 de septiembre por la séptima fecha de LaLiga 2026/27. El Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un nuevo derbi donde el conjunto rojiblanco será local ante su clásico rival en uno de los partidos más esperados de la jornada.

El Atlético llega al derbi en plena recuperación tras un comienzo irregular. Después de las derrotas ante Athletic Club y Liverpool, el equipo de Diego Simeone respondió con dos victorias, la última por 4-0 ante Osasuna. El conjunto rojiblanco llega así con mejores sensaciones a una cita en la que un triunfo le permitiría superar al Real Madrid en la clasificación.

Los de Mourinho, por su parte, ganaron seis de sus primeros siete partidos de LaLiga y solo cayeron ante el Betis. Viene de vencer 3-2 al Elche con un gol de Carlos Espí en el minuto 91 y buscará sostener su buen inicio en el Metropolitano.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Real Madrid?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Fecha: domingo 20 de septiembre

Hora: 10:15 EE.UU (Este), 08:15 MEX, 16:15 ESP

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Atletico de Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el Atlético de Madrid vs Real Madrid. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del derbi madrileño correspondiente a la séptima fecha de LaLiga.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de ESPN2 y ESPN Deportes, mientras que ESPN+ ofrecerá la posibilidad de seguirlo mediante streaming. También estarán disponibles fuboTV y ESPN App, otras alternativas para acceder a la transmisión en directo del encuentro.

En México, los aficionados podrán seguir el derbi a través de Sky Sports Mexico. Además, Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible mediante DAZN Spain y DAZN LaLiga, que ofrecerán la cobertura en directo. También podrá seguirse a través de Movistar+ y LaLiga TV Bar, según el servicio contratado por cada usuario.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD