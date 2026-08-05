¿Cómo ver el partido del Chelsea vs Juventus en TV y streaming?
Chelsea y Juventus se miden este miércoles 5 de agosto en el Kai Tak Stadium de Hong Kong en el marco de la gira de preparación de ambos equipos por el continente asiático.
El equipo dirigido por Xabi Alonso llega a este duelo luego de sufrir una agónica derrota en el clásico londinense ante Tottenham. Sandro Tonali había puesto adelante a los Spurs en el partido jugado por la Sydney Super Cup hasta que Estevao igualó las acciones. Pese a jugar con un hombre menos por la expulsión de Kevin Danso en el inicio del segundo tiempo, Tottenham acabó imponiéndose en el 92' gracias al gol de Richarlison.
Juventus, por su parte, viene de vencer por 2 a 0 a Niza en el único ensayo de su pretemporada. Douglas Luiz y Justin Oboavwoduo anotaron para un equipo que mostró una mezcla de titulares y juveniles.
¿A qué hora se juega el Chelsea vs Juventus?
Ciudad: Hong Kong, China
Estadio: Kai Tak Stadium
Fecha: miércoles 5 de agosto
Hora: 07:30 EE.UU (Este), 05:30 MEX, 13:30 ESP
¿Cómo ver el Chelsea vs Juventus en TV y streaming en vivo?
Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán distintas posibilidades para seguir este atractivo compromiso de pretemporada entre Chelsea y Juventus. La disponibilidad de la transmisión variará según el país, ya que mientras en algunos mercados habrá una opción oficial para ver el partido en directo, en otros no se ha confirmado una emisión.
En Estados Unidos, por el momento el encuentro no contará con una transmisión oficial, ni por televisión ni mediante plataformas de streaming.
En México, el compromiso podrá seguirse a través de Claro Sports, que ofrecerá la cobertura completa del amistoso entre dos de los clubes más importantes del fútbol europeo.
Por su parte, en España, el partido tampoco tendrá una transmisión oficial confirmada, por lo que los aficionados deberán esperar posibles anuncios de última hora para conocer si se habilita alguna alternativa para seguir el encuentro en directo.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
Sin transmisión
México
Claro Sports
España
Sin transmisión
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