¿Cómo ver el partido del Chelsea vs Manchester City en TV y streaming?

Por la jornada 32 de la Premier League, el Chelsea y el Manchester City se enfrentarán el próximo domingo 12 de abril en el Stamford Bridge; el conjunto local necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a competiciones europeas, mientras que los Citizens apuntan directamente a la lucha por el título doméstico.

El Chelsea, obligado a reaccionar en la Premier

El conjunto de Liam Rosenior llega a este encuentro ubicado en el sexto lugar de la tabla con 48 puntos, una posición que lo mantiene en zona de clasificación a la Fase de Grupos de la Europa League -aunque con margen mínimo-, y, hasta entonces, fuera de la Champions League. Pese al reciente triunfo por 7-0 en la FA Cup ante el Port Vale, la anterior derrota por 3-0 ante el Everton por laliga generó señales de alerta en el equipo, que mostró falencias tanto defensivas como en ataque. Además, para este partido, los Blues contarán aún con la ausencia de Enzo Fernández en el mediocampo debido a la sanción interna.

Everton v Chelsea - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Del otro lado, el Manchester City se ubica segundo, escolta del Arsenal, con 61 puntos. El equipo dirigido por Pep Guardiola llega con ventaja en lo físico, tras no haber jugado su último partido, lo que le permitió enfocarse plenamente en este duelo.

¿A qué hora juega el Chelsea vs Manchester City?

Sede : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Fecha : domingo 12 de abril de 2026

: domingo 12 de abril de 2026 Horario: 11:30 (USA) / 09:30 (MEX) / 17:30 (ESP)

🚨🗣️ Liam Rosenior: "We can beat Manchester City." pic.twitter.com/FM0KF9OATy — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 10, 2026

¿Cómo ver el Chelsea vs Manchester City en TV y streaming en vivo?

El partido podrá seguirse en vivo a través de las señales habituales que transmiten la Premier League en cada región, tanto en televisión como en plataformas de streaming oficiales.

En Estados Unidos, el partido se podrá seguir a través de USA Network y Telemundo, mientras que también estará disponible vía streaming en Telemundo Deportes En Vivo. En México, la transmisión estará a cargo de FOX One, plataforma que ofrece el encuentro en vivo para sus suscriptores, con acceso tanto en TV como en streaming. Y en España, se podrá ver por DAZN Spain y DAZN1 Spain, además de las señales de Movistar+, incluyendo Movistar Liga de Campeones y Vamos.