¿Cómo ver el partido del Chelsea vs Tottenham en TV y streaming?

Chelsea y Tottenham protagonizarán un derbi 100% londinense este sábado 1° de agosto en el Accor Stadium en el marco de la Sydney Super Cup.

El equipo de Xabi Alonso viene de disputar un entretenido encuentro lleno de goles ante el Western Sydney Wanderers, uno de los clubes locales que también participa del certamen. Los Blues se impusieron por 6 a 4 con un triplete de Joao Pedro, un tanto del debutante Jamie Gittens y los aportes de Satpaev y Dario Essugo.

Luego de enfrentar al Tottenham, el plantel viajará a Hong Kong, ciudad en la que el miércoles 5 enfrentará a la Juventus en otro encuentro de preparación.

Los Spurs, por su parte, comenzaron su pretemporada con un contundente triunfo sobre Auckland FC por 2 a 0 con goles de Dane Scarlett y Richarlison. El encuentro se disputo en el Eden Park y contó con la participación de muchos jóvenes jugadores de la cantera dando sus primeros pasos en el equipo profesional.

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Tottenham?

Ciudad: Sydney, Australia

Estadio: Accor Stadium

Fecha: sábado 1° de agosto

Hora: 05:45 EE.UU (Este), 03:45 MEX, 11:45 ESP

Dave Gray Archive | David Gray/GettyImages

¿Cómo ver el Chelsea vs Tottenham en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de distintos países tendrán alternativas diferentes para seguir este atractivo compromiso de pretemporada. Mientras que en algunos territorios habrá transmisión oficial, en otros no se ha confirmado la emisión del encuentro, por lo que conviene revisar la programación local ante posibles cambios de última hora.

En Estados Unidos, por el momento el partido no contará con transmisión oficial ni por televisión ni mediante plataformas de streaming.

En México, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de Claro Sports, que ofrecerá la cobertura del amistoso entre dos de los principales equipos de la Premier League.

Por su parte, en España, tampoco se ha confirmado una transmisión oficial del partido.

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