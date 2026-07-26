¿Cómo ver el partido del Chelsea vs Western Sydney en TV y streaming?

El Chelsea viaja a Australia para comenzar su gira de preparación para la temporada 2026/27. Este martes 28 de julio se mide ante el Western Sydney Wanderes en el marco de la Sydney Super Cup que también disputan el Tottenham y el Sydney FC.

Ya con Xabi Alonso al mando, el equipo afrontará cinco encuentros repartidos entre Australia y el sudeste asiático. Tras el estreno en el Accor Stadium, los Blues se verán las caras con la Juventus en Hong Kong y con el AC Milán en Yakarta, capital de Indonesia. Luego será el turno del Johor Darul Ta'zim, último campeón de Malasia y club más laureado de aquel país.

Ya hacia mediados de agosto, el equipo retornará a Inglaterra para un amistoso ante la Real Sociedad en Stamford Bride, el último antes de jugar por los puntos. El estreno en la Premier está previsto para el lunes 24, de visitante ante el Fulham.

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Western Sydney Wanderers?

Ciudad: Sydney, Australia

Estadio: Accor Stadium

Fecha: martes 28 de julio

Hora: 05:45 EE.UU (Este), 03:45 MEX, 11:45 ESP

Accor Stadium | Sports Press Photo/GettyImages

¿Cómo ver el Chelsea vs Western Sydney Wanderers en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos y México contarán con distintas alternativas para seguir este compromiso amistoso que se jugará en Sydney que tendrá opciones a través de plataformas de streaming y televisión, según el país.

En Estados Unidos, el encuentro estará disponible mediante Paramount+, mientras que CBS Sports Golazo ofrecerá la transmisión para los aficionados en territorio estadounidense.

En México, el partido podrá seguirse a través de Claro Sports, señal que emitirá el compromiso en directo.

Por su parte, en España, el encuentro no contará con transmisión oficial por televisión ni por plataformas de streaming.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, CBS Sports Golazo México Claro Sports España -