¿Cómo ver el partido del Colombia vs Francia en TV y streaming?

Colombia y Francia protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada de amistosos en este parón FIFA de fines de marzo. Ambas selecciones se medirán en el Northwest Stadium de Maryland, sede de los Commanders de la NFL y ubicado muy cerquita de Washington.

Para los cafeteros el partido representa una gran oportunidad de medirse ante una de las potencias del fútbol mundial y de cambiar la cara luego de lo que fue la derrota por 2 a 1 ante Croacia del último jueves. Para Francia, una ocasión para probar jugadores con menos rodaje en el seleccionado de cara a la Copa del Mundo.

A continuación, te contamos cómo ver en vivo este partidazo, tanto por televisión como vía streaming, según el país en el que te encuentres.

Brazil v France - International Friendly | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

¿A qué hora se juega Colombia vs Francia?

Sede : Northwest Stadium

: Northwest Stadium Fecha : domingo 29 de marzo de 2026

: domingo 29 de marzo de 2026 Horario: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 20:00 ESP

Cómo ver el Colombia vs Francia en TV y streaming en vivo

El partido podrá seguirse en Estados Unidos a través de Telemundo y UNIVERSO en televisión, canales que cuentan con la transmisión del encuentro para el público hispanohablante.

En México, la emisión estará a cargo de Claro Sports, que ofrecerá el partido mediante sus plataformas disponibles para los usuarios en el país.

Por su parte, en España, el compromiso se podrá ver a través de DAZN Spain, servicio de streaming que dispone de los derechos para este tipo de encuentros internacionales.