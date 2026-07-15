¿Cómo ver el partido entre Argentina e Inglaterra en TV y streaming?

Uno de los encuentros más esperados de la Copa del Mundo 2026 tendrá lugar este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta cuando Argentina e Inglaterra se midan buscando un lugar en la final del domingo, donde ya espera España.

El campeón del mundo viene de sobrevivir a dos partidos en los que debió sufrir para clasificar. Frente a Egipto caía por 2 a 0 a falta de 10 minutos hasta que aparecieron Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández para una remontada histórica. Ya en cuartos, Suiza lo tuvo contra las cuerdas en gran parte del encuentro, pero la expulsión de Embolo cambió el curso de las acciones y los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez definieron el duelo en tiempo extra.

Inglaterra, por su parte, también debió trabajar para volver a estar en semifinales. Frente a México en 8vos jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos, pero logró sostener su ventaja y acabó ganando por 3 a 2. En cuartos, Noruega se puso adelante en el tanteador, pero Jude Bellingham, su gran figura, lo empató en los 90' y lo ganó en el alargue.

A continuación, las opciones para seguir el partido en TV y Streaming en Estados Unidos, México y España

¿A qué hora juegan Argentina vs Inglaterra?

Ciudad: Atlanta, Georgia

Atlanta, Georgia Estadio : Mercedes-Benz Stadium

: Mercedes-Benz Stadium Fecha : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio Horario : 15:00 (USA - Este), 13:00 (MEX), 21:00 (ESP)

: 15:00 (USA - Este), 13:00 (MEX), 21:00 (ESP) Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Mercedes-Benz Stadium | Kevin C. Cox/GettyImages

¿Cómo ver el Argentina vs Inglaterra en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, con opciones tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network y Telemundo. Además, podrá seguirse a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Quienes prefieran la cobertura radial podrán acompañar el partido mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el compromiso estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN y Azteca 7. Asimismo, podrá verse a través de TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.

Por su parte, en España, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, Teledeporte (TDP), RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play y La 2 Cat, con transmisión en directo de este gran choque mundialista.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat

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