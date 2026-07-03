¿Cómo ver el partido entre Argentina y Cabo Verde en TV y streaming?

Llegó la hora de la verdad para Argentina. Tras superar sin sobresaltos el Grupo J con triunfos sobre Argelia, Austria y Jordania, el conjunto albiceleste se mide con Cabo Verde en uno de los duelos de 16vos de final de la Copa del Mundo 2026.

De la mano de Lionel Messi, autor de 6 goles en lo que va de la competencia y máximo goleador histórico de los mundiales (ahora junto a Mbappé) con 18 dianas, la Argentina es clara favorita en este duelo. De todas formas, sería un gran error subestimar a los africanos, que ya demostraron ser capaces de dar batalla ante equipos de mayor jerarquía como España o Uruguay.

Para Cabo Verde, debutante absoluto en este Mundial, el partido representará una oportunidad de seguir haciendo historia. El país de apenas 530.000 habitantes va por un nuevo batacazo que haga hablar al mundo y le permita no despertar de este gran sueño.

A continuación, las opciones para seguir el partido en TV y Streaming en Estados Unidos, México y España.

¿A qué hora juegan Argentina vs Cabo Verde?

Ciudad: Miami, Florida

Miami, Florida Estadio : Hard Rock Stadium

: Hard Rock Stadium Fecha : viernes 3 de julio

: viernes 3 de julio Horario : 18:00 (USA - Este), 16:00 (MEX), 00:00 (ESP) (4/7)

: 18:00 (USA - Este), 16:00 (MEX), 00:00 (ESP) (4/7) Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

¿Cómo ver el Argentina vs Cabo Verde en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España dispondrán de varias alternativas para seguir este atractivo compromiso de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tanto por televisión como a través de plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network y Telemundo. Además, podrá seguirse mediante fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Quienes prefieran la cobertura radial podrán acompañar el partido a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el duelo estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN y Azteca 7. También podrá verse mediante TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México, opciones que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.

Por su parte, en España, los aficionados podrán seguir el partido a través de DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat, con transmisión en directo de todas las incidencias del choque.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

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