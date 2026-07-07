¿Cómo ver el partido entre Argentina y Egipto en TV y streaming?

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta por uno de los cruces de 8vos de final de la Copa del Mundo 2026.

Luego de lo que fue la sufrida victoria en tiempo suplementario ante Cabo Verde, el campeón del mundo busca meterse entre los mejores 8 del mundo. Se espera que Lionel Scaloni introduzca cambios en el once inicial buscando dosificar cargas de un equipo que hasta ahora no varió demasiado a sus intérpretes en los encuentros anteriores.

Egipto, por su parte, viene de avanzar en los penales ante Australia luego del 1-1 en los 120'. Aquel encuentro marcó un hito en la historia de los Faraones al tratarse de su primera victoria en instancias eliminatorias de un Mundial.

A continuación, las opciones para seguir el partido en TV y Streaming en Estados Unidos, México y España.



¿A qué hora juegan Argentina vs Egipto?

Ciudad: Atlanta, Georgia

Atlanta, Georgia Estadio : Mercedes-Benz Stadium

: Mercedes-Benz Stadium Fecha : martes 7 de julio

: martes 7 de julio Horario : 12:00 (USA - Este), 10:00 (MEX), 18:00 (ESP)

: 12:00 (USA - Este), 10:00 (MEX), 18:00 (ESP) Árbitro: Francois Letexier (Francia)

Mercedes-Benz Stadium - FIFA World Cup 2026 - Group A | Anadolu/GettyImages

¿Cómo ver el Argentina vs Egipto en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir este atractivo compromiso del Mundial 2026, con opciones tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network, Telemundo y UNIVERSO. Además, podrá seguirse a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Quienes prefieran la cobertura radial podrán acompañar el partido mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el compromiso estará disponible a través de la plataforma ViX México, que ofrecerá la transmisión completa del encuentro.

Por su parte, en España, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat, con cobertura en directo del choque.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

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