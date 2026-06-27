¿Cómo ver el partido entre Argentina y Jordania en TV y streaming?

Argentina y Jordania se enfrentarán por la tercera jornada del Grupo J de la Copa del Mundo 2026 en un encuentro que marcará el cierre de la fase de grupos para ambas selecciones. Como suele ocurrir en esta instancia del torneo, los puntos en juego pueden resultar decisivos para definir los clasificados a los dieciseisavos de final y el orden de las posiciones dentro de la zona.

La Albiceleste llegó a la Copa del Mundo con el objetivo de volver a ser protagonista en el escenario más importante del fútbol internacional. Del otro lado estará una selección jordana que continúa consolidándose en el panorama asiático y que buscará competir de igual a igual ante uno de los gigantes históricos de este deporte.

A continuación, las opciones para seguir el partido en TV y Streaming en Estados Unidos, México y España.

¿A qué hora juegan Argentina vs Jordania?

Ciudad: Dallas, Texas

Dallas, Texas Estadio : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Fecha : sábado 27 de junio

: sábado 27 de junio Horario: 22:00 (USA), 20:00 (MEX), 04:00 (ESP) (28/6)

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

¿Cómo ver el Argentina vs Jordania en TV y streaming en vivo?

Los aficionados tendrán diferentes alternativas para seguir este compromiso desde Estados Unidos, México y España, con opciones tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de FOX Network y Telemundo. Además, estará disponible mediante fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Para quienes prefieran seguirlo por radio, la cobertura estará a cargo de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, los aficionados podrán seguir el partido a través de la plataforma ViX México, que ofrece cobertura de los encuentros del Mundial 2026.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible mediante DAZN Spain, que contará con la transmisión en directo de este compromiso correspondiente a la tercera fecha del Grupo J.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain