¿Cómo ver el partido entre Argentina y Suiza en TV y streaming?

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio con un mismo objetivo: meterse entre los cuatro mejores equipos del de la Copa del Mundo 2026.

La selección de Lionel Scaloni viene de lograr una épica clasificación a los cuartos de final en su duelo ante Egipto. Los africanos lograron sacar dos goles de ventaja y tenían contra las cuerdas a los campeones del mundo, hasta que apareció el mejor de todos. Lionel Messi primero asistió al Cuti Romero para el descuento y luego firmó la igualdad con un tremendo zurdazo. Enzo Fernández, de cabeza y tras una gran contraataque, se encargó el 3-2 definitivo.

Suiza, por su parte, viene de dar el gran golpe de los 8vos de final. Tras un partido equilibrado y sin demasiadas situaciones en los arcos, los helvéticos dejaron atrás a Colombia en los penales y volverán a jugar unos cuartos de final de un Mundial por primera vez desde 1954.

A continuación, las opciones para seguir el partido en TV y Streaming en Estados Unidos, México y España

¿A qué hora juegan Argentina vs Suiza?

Ciudad: Kansas, Misouri

Kansas, Misouri Estadio : Arrowhead Stadium

: Arrowhead Stadium Fecha : martes 7 de julio

: martes 7 de julio Horario : 21:00 (USA - Este), 19:00 (MEX), 03:00 (ESP) (12/7)

: 21:00 (USA - Este), 19:00 (MEX), 03:00 (ESP) (12/7) Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

Arrowhead Stadium - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

¿Cómo ver el Argentina vs Suiza en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir este atractivo compromiso del Mundial 2026, con opciones tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network y Telemundo. Además, podrá seguirse a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Quienes prefieran la cobertura radial podrán acompañar el partido mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el compromiso estará disponible a través de la plataforma ViX México, que ofrecerá la transmisión completa del encuentro.

Por su parte, en España, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, con cobertura en directo del choque.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+