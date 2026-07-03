¿Cómo ver el partido entre Australia y Egipto en TV y streaming?

Australia y Egipto se verán cara a cara este viernes 3 de julio por los 16vos de final de de la Copa del Mundo 2026 en un encuentro que reúne a dos selecciones que superaron la fase de grupos en el segundo lugar. Ahora buscarán hacer historia ya que ninguno de ellos ha conseguido ganar un partido de eliminación directa en un Mundialo. El vencedor sacará pasaje a los octavos de final, donde se medirá con el ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

La selección australiana terminó en el segundo lugar del Grupo D después de un recorrido sólido. Los Socceroos comenzaron el torneo con un convincente triunfo por 2-0 sobre Turquía, luego cayeron por el mismo marcador frente a Estados Unidos y sellaron su clasificación con un empate sin goles ante Paraguay.

Egipto también finalizó segundo en su grupo tras completar una campaña consistente en la primera fase. Los Faraones debutaron con un empate 1-1 frente a Bélgica, derrotaron 3-1 a Nueva Zelanda y cerraron la fase de grupos con otro empate 1-1, esta vez ante Irán. Al igual que Australia, el combinado africano persigue un objetivo histórico: lograr su primera victoria en una ronda de eliminación directa de un Mundial, después de que su única experiencia previa en esta instancia se remontara a los octavos de final de Italia 1934.

A continuación, las opciones para seguir el partido en TV y Streaming en Estados Unidos, México y España.

¿A qué hora juegan Australia vs Egipto?

Ciudad: Dallas, Texas

Dallas, Texas Estadio : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Fecha : viernes 3 de julio

: viernes 3 de julio Horario: 14:00 (USA - Este), 12:00 (MEX), 20:00 (ESP)

Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

¿Cómo ver el encuentro entre Australia y Egipto?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España dispondrán de diferentes opciones para seguir este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final, tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network y Telemundo. También podrá seguirse a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Quienes prefieran la cobertura radial podrán acompañar el partido mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el compromiso estará disponible a través de la plataforma ViX México, que ofrecerá la transmisión completa del encuentro.

Por su parte, en España, el partido podrá seguirse mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, con cobertura en directo de todas las incidencias desde Dallas.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

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