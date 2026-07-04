¿Cómo ver el partido entre Canadá y Marruecos en TV y streaming?

Canadá y Marruecos abrirán los octavos de final del Mundial 2026 este sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston. Con la ilusión de seguir haciendo historia, ambos seleccionados buscarán un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo. El ganador de la serie se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Francia y Paraguay.

La selección canadiense ya ha firmado la mejor actuación mundialista de su historia. Después de finalizar segunda en el Grupo B con una victoria, un empate y una derrota, consiguió su primera clasificación a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Lejos de conformarse, dio otro paso gigante al derrotar 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final gracias a un agónico gol de Stephen Eustáquio, resultado que la metió por primera vez entre los 16 mejores del torneo.

Marruecos, por su parte, volvió a demostrar el carácter competitivo que lo convirtió en una de las selecciones más respetadas de los últimos años. Los africanos terminaron segundos en el Grupo C, por detrás de Brasil, y protagonizaron una de las remontadas más emocionantes de los dieciseisavos de final. Cuando la eliminación parecía inevitable, Issa Diop marcó el 1-1 en el minuto 90+1 frente a Países Bajos y en la tanda de penaltis, Bono se vistió de héroe para sellar la clasificación.

A continuación, las opciones para seguir el partido en TV y Streaming en Estados Unidos, México y España.

¿A qué hora juegan Canadá vs Marruecos?

Ciudad: Houston, Texas

Houston, Texas Estadio : NRG Stadium

: NRG Stadium Fecha : sábado 4 de julio

: sábado 4 de julio Horario : 13:00 (USA - Este), 12:00 (MEX), 19:00 (ESP)

: 13:00 (USA - Este), 12:00 (MEX), 19:00 (ESP) Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRA | MAURO PIMENTEL/GettyImages

¿Cómo ver el encuentro entre Canadá y Marruecos?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir este atractivo encuentro de los octavos de final, con opciones tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el partido será transmitido por FOX Network y Telemundo. También podrá seguirse a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Además, quienes prefieran la cobertura radial podrán acompañar el encuentro mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el compromiso estará disponible a través de la plataforma ViX México, que ofrecerá la transmisión completa del partido.

En España, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, con cobertura en directo desde Houston.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+