¿Cómo ver el partido entre Colombia y Ghana en TV y streaming?

Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Suiza y Argelia.

La selección colombiana llega a este compromiso después de completar una sólida fase de grupos que le permitió quedarse con el primer puesto del Grupo K. El conjunto cafetero debutó con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, derrotó por la mínima a RD Congo convirtiendo al portero Mpasi en la figura del encuentro, y cerró su participación con un empate sin goles frente a la favorita Portugal, resultado suficiente para asegurar el liderazgo de la zona.

Ghana, en cambio, avanzó como uno de los mejores terceros del torneo tras finalizar en esa posición dentro del Grupo L. Las Estrellas Negras comenzaron con un triunfo por 1-0 sobre Panamá, igualaron sin goles frente a Inglaterra y finalizaron la fase inicial con una derrota por 2-1 ante Croacia. Ahora buscarán dar un nuevo golpe sobre la mesa y acercarse a una actuación histórica como la que protagonizaron en Sudáfrica 2010, cuando alcanzaron los cuartos de final y quedaron a un penalti de convertirse en la primera selección africana en disputar unas semifinales mundialistas.

A continuación, las opciones para seguir el partido en TV y Streaming en Estados Unidos, México y España.

¿A qué hora juegan Colombia vs Ghana?

Ciudad: Kansas, Misuri

Kansas, Misuri Estadio : Arrowhead Stadium

: Arrowhead Stadium Fecha : viernes 3 de julio

: viernes 3 de julio Horario : 21:30 (USA), 19:30 (MEX), 03:30 (ESP) (4/7)

: 21:30 (USA), 19:30 (MEX), 03:30 (ESP) (4/7) Árbitro: Clément Turpin (Francia)

SOCCER: JUN 27 FIFA World Cup 26 Group J - Algeria vs Austria | Icon Sportswire/GettyImages

¿Cómo ver el encuentro entre Colombia y Ghana?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir este duelo correspondiente a los dieciseisavos de final, tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network y Telemundo. También podrá seguirse a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Además, quienes prefieran la cobertura radial podrán acompañar el partido mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el compromiso estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN y Azteca 7. Asimismo, podrá verse mediante TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.

En España, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, que ofrecerán la transmisión en directo desde Kansas City.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

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