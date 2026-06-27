¿Cómo ver el partido entre Colombia y Portugal en TV y streaming?

Colombia y Portugal protagonizarán este sábado 27 de junio uno de los encuentros más esperados del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. En el el Hard Rock Stadium de Miami tendremos un duelo en el que dos equipos con grandes ambiciones en esta Copa definirán al ganador del Grupo K.

La selección colombiana llega como líder de la zona después de vencer 3-1 a Uzbekistán en el debut y superar por la mínima a RD Congo en la segunda jornada. El conjunto cafetero depende de sí mismo para conservar el primer puesto: un empate le alcanzará para terminar en la cima del grupo, mientras que una derrota lo relegará al segundo lugar.

Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Portugal, por su parte, comenzó el torneo dejando dudas con un inesperado empate 1-1 frente a República Democrática del Congo. Sin embargo, reaccionó con autoridad en su siguiente presentación y goleó 5-0 a Uzbekistán con dos tantos de Cristiano Ronaldo. Los lusos necesitan ganar para quedarse con el liderato, aunque un empate les garantizará el segundo puesto. Solo una derrota amplia, combinada con una victoria de República Democrática del Congo sobre Uzbekistán, podría hacerlos caer hasta la tercera posición.

El primero del Grupo se medirá en 16vos con uno de los mejores terceros, mientras que el segundo va contra el segundo del Grupo L (Inglaterra, Ghana o Croacia).

¿A qué hora juegan Colombia vs Francia?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : Hard Rock Stadium

: Hard Rock Stadium Fecha : sábado 27 de junio

: sábado 27 de junio Hora : 19:30 EE.UU (Este), 17:30 MEX, 01:30 ESP (28/6)

: 19:30 EE.UU (Este), 17:30 MEX, 01:30 ESP (28/6) Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

Hard Rock Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

¿Cómo ver el encuentro entre Colombia y Portugal?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España dispondrán de varias opciones para seguir este atractivo compromiso, tanto por televisión como a través de plataformas digitales.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network y Telemundo. También podrá seguirse mediante fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio ofrecerán la cobertura para quienes prefieran escuchar el partido por radio.

En México, el duelo estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN y Azteca 7. Además, podrá verse a través de TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.

Por su parte, en España, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat, plataformas que ofrecerán la transmisión en directo desde Miami.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat