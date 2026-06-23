¿Cómo ver el partido entre Colombia y RD Congo en TV y streaming?

Colombia y República Democrática del Congo se enfrentarán este martes 23 de junio en el Estadio AKRON de Guadalajara por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 con mucho más que tres puntos en juego. En una zona donde Portugal aparece como el principal candidato a quedarse con el liderato, este duelo adquiere una relevancia enorme en la lucha por los puestos de clasificación a los 16vos de final.

La selección colombiana comenzó su camino mundialista con una actuación convincente en su debut. De la mano de Luis Díaz, autor de un gol y una asistencia, cumplió con los deberes y venció a Uzbekistán por 3 a 1. Una nueva victoria le aseguraría un lugar en la próxima fase.

Del otro lado estará una República Democrática del Congo que ya protagonizó una de las sorpresas más destacadas del campeonato. El conjunto africano consiguió un valiosísimo empate 1-1 frente a Portugal, un resultado que pocos esperaban y que demostró que está preparado para competir de igual a igual frente a rivales de mayor jerarquía.

Será el primer enfrentamiento entre estas dos selecciones.

¿A qué hora se juega el partido Colombia vs RD Congo?

Ciudad : Guadalajara, México

: Guadalajara, México Estadio : AKRON

: AKRON Fecha : martes 23 de junio

: martes 23 de junio Hora : 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP (24/6)

: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP (24/6) Árbitro: a confirmar

FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

¿Cómo ver el encuentro entre Colombia y RD Congo?

Los aficionados tendrán distintas opciones para seguir este atractivo encuentro mundialista desde Estados Unidos, México y España, con alternativas tanto en televisión como en plataformas digitales.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de FOX Network y Telemundo. También podrá seguirse mediante fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio ofrecerán la cobertura para quienes prefieran acompañar el partido por radio.

En México, el encuentro podrá verse por Azteca 7 y también estará disponible en las plataformas Azteca Deportes En Vivo y ViX México, que cuentan con cobertura de los partidos del Mundial 2026.

Por su parte, en España, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, servicios que transmitirán el encuentro en directo desde Guadalajara.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+