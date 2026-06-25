¿Cómo ver el partido entre Ecuador y Alemania en TV y streaming?

Ecuador y Alemania se enfrentarán este jueves 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey por la tercera y última jornada del Grupo E del Mundial 2026. Aunque ambos llegan con realidades muy diferentes, el encuentro mantiene un enorme atractivo por todo lo que hay en juego, especialmente para la selección de Sebastián Beccacece.

La Tri afronta el partido sin margen de error. Después de caer frente a Costa de Marfil en el debut y empatar sin goles con Curazao en un sorpresivo resultado que complicó seriamente sus aspiraciones, Ecuador necesita una victoria para mantener vivas sus chances de clasificación. Ganando podría avanzar como segundo si Costa de Marfil pierde frente a Curazao, o meterse entre los mejores terceros del torneo.

Alemania, en cambio, llega con los deberes hechos. La Mannschaft ya aseguró el primer puesto del Grupo E tras sumar dos victorias. Aplastó 7-1 a Curazao y luego protagonizó una agónica remontada frente a Costa de Marfil, con un doblete de Deniz Undav en los minutos finales. Con el liderato garantizado, los europeos ya conocen parte de su camino en la fase eliminatoria.

Como primeros del Grupo E, los alemanes se enfrentarán en los dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros procedentes de los grupos A, B, C, D o F. En cambio, el segundo de la zona se cruzará con el segundo del Grupo I — lugar que por ahora ocupa Noruega—, mientras que un eventual tercer clasificado solo avanzará si logra ubicarse entre los ocho mejores terceros del campeonato.

¿A qué hora se juega el Ecuador vs Alemania?

Ciudad: New Jersey, New Jersey

New Jersey, New Jersey Estadio : MetLife Stadium

: MetLife Stadium Fecha : jueves 25 de junio

: jueves 25 de junio Horario : 16:00 (USA), 14:00 (MEX), 22:00 (ESP)

: 16:00 (USA), 14:00 (MEX), 22:00 (ESP) Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)

MetLife Stadium - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages

¿Cómo ver el encuentro entre Ecuador y Alemania?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir este compromiso decisivo, tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el partido será transmitido por FOX Network y Telemundo. También podrá seguirse a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio ofrecerán la cobertura radial.

En México, el encuentro estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN y Azteca 7. Además, podrá verse mediante TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.

Por su parte, en España, los aficionados podrán seguir el choque a través de DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat, que ofrecerán la transmisión del último compromiso de ambos equipos en la fase de grupos.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

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