La quinta jornada de la Premier League tendrá como gran atractivo el choque entre el Arsenal y el Manchester City, un duelo de candidatos al título que llega cargado de expectativas y puede marcar el rumbo temprano del campeonato.

El encuentro se jugará este domingo 21 de septiembre en el Emirates Stadium, desde las 17:30 (ESP), 12:30 (ARG), 11:30 (EST de EEUU) y 09:30 (MEX).

El Arsenal de Mikel Arteta llega con confianza tras un inicio sólido en la liga y en Europa. Con un plantel joven pero cada vez más consolidado, los “gunners” saben que una victoria ante el vigente campeón enviaría un mensaje contundente en la lucha por la cima.

Del otro lado estará el Manchester City de Pep Guardiola, que no atraviesa su mejor arranque de temporada. Los citizens han mostrado cierta irregularidad en sus primeras presentaciones, alternando buenas actuaciones con tropiezos inesperados, y necesitan sumar para no perder terreno en la tabla.

Manchester United v Arsenal - Premier League | Stu Forster/GettyImages

¿Cómo ver Arsenal vs Manchester City en TV y streaming online en Estados Unidos?

En territorio estadounidense, el partido podrá seguirse en vivo a través de Peacock y Amazon Prime Video, que transmiten los encuentros de la Premier League.

Un Emirates repleto, dos entrenadores de elite y figuras mundiales en el campo: todo está servido para que Arsenal vs Manchester City sea uno de los partidos más vibrantes de esta quinta jornada.