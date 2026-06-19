¿Cómo ver el partido entre el Estados Unidos y Australia en TV y streaming online?

Los resultados están sobre la mesa y el debut mundialista quedó atrás. En este tipo de competencia, el tiempo apremia y obliga a dejar atrás lo que pasó para enfocarse en lo que viene. El primer partido siempre es importante, claro está, porque cada equipo quiere comenzar el Mundial con el pie derecho, pero la realidad es que gran parte de la historia empieza a definirse en el segundo encuentro, cuando empiezan los cálculos y las posibilidades de clasificación toman forma.

Por la segunda fecha del Grupo D, el anfitrión Estados Unidos se enfrentará a Australia en un partido que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados.

¿A qué hora se juega el partido Estados Unidos vs Australia?

El partido se disputará en el estadio de los Seattle Seahawks, al noroeste de Estados Unidos, y corresponde a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Lumen Field Stadium | Steph Chambers/GettyImages

Ciudad : Seattle, Estados Unidos

: Seattle, Estados Unidos Estadio : Lumen Field

: Lumen Field Fecha : viernes 19 de junio

: viernes 19 de junio Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Cómo ver el partido entre Estados Unidos y Australia en TV y streaming en vivo

Nadie querrá perderse este duelo entre la selección de Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, y Australia en la fase de grupos del Mundial 2026. Aunque todavía queda camino por recorrer en el torneo, el encuentro podría ser uno de los más atractivos para los aficionados estadounidenses, que esperan ver al USMNT dar un nuevo paso en su objetivo de avanzar a las rondas eliminatorias.

Como ocurre con la Copa del Mundo, las opciones para seguir el partido en Estados Unidos serán amplias tanto en televisión como en streaming. La transmisión estará disponible a través de FOX y Telemundo Network, las cadenas que poseen los derechos del torneo en inglés y español, respectivamente.

Además, quienes prefieran verlo por plataformas digitales podrán seguir toda la acción mediante FOX One, Peacock y la Telemundo App, que ofrecerán acceso en vivo al encuentro desde distintos dispositivos. También estará disponible en Universo, una de las señales en español que complementan la cobertura de Telemundo durante la competencia.

En México se podrá seguir el encuentro a través de Vix México, mientras que en España disponen de dos opciones para verlo ya sea a través de DAZN o de TVE.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Vix Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play

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