¿Cómo ver el partido entre Francia e Inglaterra en TV y streaming?

Francia e Inglaterra se miden este sábado 18 de julio en busca del tercer lugar de la Copa del Mundo 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, los equipos de Deschamps y Tuchel intentarán dejar atrás la frustración y despedirse del torneo con una alegría.

El último subcampeón del mundo, hasta pocos días atrás señalado como el gran candidato a hacerse del trofeo, fue superado ampliamente por España en semifinales. La Roja impuso su dominio en el mediocampo y fue contundente cada vez que llegó al arco de Maignan, dejando sin posibilidades al poderío ofensivo de Mbappé y compañía. La motivación para los franceses pasa ahora por culminar el ciclo de Didier Deschamps de la mejor forma posible.

Del lado inglés, la desazón fue aún mayor teniendo en cuenta lo cerca que estuvo el equipo de dejar afuera a la Argentina. El gol de Anthony Gordon a los 10' del segundo tiempo puso adelante a los Tres Leones, pero tras el tanto adoptaron una postura muy defensiva y la Albiceleste no lo perdonó.

A continuación, las opciones para seguir el partido en TV y Streaming en Estados Unidos, México y España

¿A qué hora juegan Francia vs Inglaterra?

Ciudad: Miami, Florida

Miami, Florida Estadio : Hard Rock Stadium

: Hard Rock Stadium Fecha : sábado 18 de julio

: sábado 18 de julio Horario : 17:00 (USA - Este), 15:00 (MEX), 23:00 (ESP)

: 17:00 (USA - Este), 15:00 (MEX), 23:00 (ESP) Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Hard Rock Stadium - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

¿Cómo ver el Francia vs Inglaterra en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir este apasionante encuentro del Mundial 2026, tanto por televisión como a través de plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el partido será transmitido por FOX Network y Telemundo. Además, podrá seguirse mediante fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Quienes prefieran la cobertura radial podrán acompañar el encuentro a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el compromiso estará disponible a través de la plataforma ViX México, que ofrecerá la transmisión completa del partido.

Por su parte, en España, se podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, Teledeporte (TDP), RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat, con cobertura en directo de este gran duelo.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat