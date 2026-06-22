¿Cómo ver el partido entre Francia e Irak en TV y streaming?

Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia por la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. Un duelo con realidades y jerarquías muy distintas, que puede tener un peso importante en la definición de la zona que también integran Noruega y Senegal.

La selección francesa debutó con una actuación convincente frente a Senegal. Los dirigidos por Didier Deschamps se impusieron por 3-1 en un encuentro que comenzó más equilibrado de lo esperado, pero que terminó inclinándose gracias a la enorme calidad ofensiva de los galos. Kylian Mbappé volvió a ser determinante con un doblete y lideró a un equipo que dejó claro por qué figura entre los máximos candidatos a levantar el trofeo.

Irak llega golpeado tras un estreno complicado frente a Noruega. El conjunto asiático sufrió el poderío ofensivo del equipo escandinavo y terminó cayendo por 4-1 en un partido marcado por la figura de Erling Haaland y la contundencia de los noruegos.

Será un enfrentamiento inédito ya que Francia e Irak nunca se han medido anteriormente en la historia.

¿A qué hora juegan Francia vs Irak?

Ciudad : Filadelfia, Pensilvania

: Filadelfia, Pensilvania Estadio : Lincoln Financial Field

: Lincoln Financial Field Fecha : lunes 22 de junio

: lunes 22 de junio Hora: 17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP

Lincoln Financial Field - FIFA World Cup 2026 | Marc Atkins/GettyImages

¿Cómo ver el Francia vs Irak en TV y streaming en vivo?

Los aficionados tendrán distintas opciones para seguir el encuentro desde Estados Unidos, México y España, tanto por televisión como mediante plataformas de streaming que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

En Estados Unidos, el partido será transmitido por FOX Network y Telemundo. Además, podrá seguirse online a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Para quienes prefieran la radio, también habrá cobertura por SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, los aficionados podrán disfrutar del compromiso mediante la plataforma ViX México, que ofrece cobertura de los encuentros de la Copa del Mundo.

Mientras tanto, en España, el choque estará disponible a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, servicios que transmitirán en directo todas las emociones de este compromiso desde Filadelfia.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

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