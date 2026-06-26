¿Cómo ver el partido entre Francia y Noruega en TV y streaming?

Francia y Noruega se preparan para el partido que definirá al líder del Grupo I en uno de los encuentros más atractivos de la tercera jornada del Mundial 2026. El duelo se disputará este viernes 26 de junio en el Gillette Stadium de Boston y tendrá como premio nada menos que el primer puesto de la zona. Ambos equipos ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final, pero todavía resta definir quién avanzará como líder.

La selección francesa llega con una ligera ventaja gracias a su mejor diferencia de gol. Los dirigidos por Didier Deschamps vienen de derrotar por 3-1 a Senegal y por 3-0 a Irak por 3-0. Un empate será suficiente para terminar en lo más alto del grupo. Con Kylian Mbappé en un nivel desbordante, Les Bleus continúa demostrando una capacidad ofensiva difícil de igualar y confirma partido tras partido por qué es una de las máximas candidatas al título.

Noruega también cumplió con creces en su regreso a una Copa del Mundo después de 18 años de ausencia. El conjunto escandinavo venció 4-1 a Irak en el debut y luego derrotó 3-2 a Senegal para asegurar su presencia en la fase eliminatoria. Como no podía ser de otra manera, Erling Haaland fue determinante con dos goles en cada uno de los partidos y se mantiene como el gran referente ofensivo de una selección que buscará dar un golpe de autoridad ante uno de los favoritos del torneo.

El primero del Grupo I se enfrentará a uno de los mejores terceros del campeonato, mientras que el segundo deberá medirse con el segundo clasificado del Grupo E, un lugar que por ahora ocupa Costa de Marfil.

¿A qué hora juegan Francia vs Noruega?

Ciudad : Boston, Massachusetts

: Boston, Massachusetts Estadio : Gillette Stadium

: Gillette Stadium Fecha : viernes 26 de junio

: viernes 26 de junio Hora : 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 21:00 ESP

: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

¿Cómo ver el Francia vs Noruega en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas opciones para seguir uno de los partidos más esperados del cierre de la fase de grupos.

En Estados Unidos, el encuentro podrá verse por FOX Network y Telemundo. Además, estará disponible a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Quienes prefieran seguirlo por radio podrán hacerlo mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, la transmisión estará disponible a través de la plataforma ViX México, que ofrecerá la cobertura del compromiso entre franceses y noruegos.

Por su parte, en España, el partido podrá seguirse mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, DAZN Mundial 2 y Movistar+, opciones que transmitirán en directo este duelo por el liderato del Grupo I.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, DAZN Mundial 2, Movistar+

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