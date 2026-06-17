¿Cómo ver el partido entre Inglaterra y Croacia en TV y streaming?

Inglaterra y Croacia abren este miércoles 17 de junio el Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Con el antecedente aún bien fresco de la eliminación inglesa a manos de los croatas en las semifinales de Rusia 2018, los Tres Leones buscan revancha y comenzar sumando tres puntos determinantes en la pelea por la clasificación.

Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan tras golear por 3 a 0 a Costa Rica y de vencer por la mínima a Nueva Zelanda. De la mano de Harry Kane, quien acumula 8 goles en 11 partidos en sus dos experiencias mundialistas, los Tres Leones son sin lugar a dudas uno de los grandes candidatos a llegar a la final del próximo 19 de julio.

Croacia, por su parte, es un equipo que ha competido como pocos en las últimos grandes torneos. Si bien venció a Eslovenia en su último amistoso de preparación, no atraviesa su mejor momento futbolístico luego de caer ante Bélgica y Brasil. Con Luka Modric como gran referente y una gran cantidad de jugadores en la elite europea, intentará volver a estar a la altura.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia?

Ciudad : Arlington, Texas

: Arlington, Texas Estadio : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Fecha : miércoles 17 de junio

: miércoles 17 de junio Hora : 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP

: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP Árbitro: Clément Turpin

FBL-WC-2026-STADIUM-DALLAS | MARK FELIX/GettyImages

¿Cómo ver el Inglaterra vs Croacia en TV y streaming en vivo?

En Estados Unidos, el partido será transmitido por FOX Network y Telemundo en televisión. Además, los espectadores podrán seguirlo mediante las plataformas de streaming fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo y FOX One. Quienes prefieran la cobertura radial tendrán disponibles las transmisiones de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, que ofrecerán el relato completo del encuentro.

En México, las opciones televisivas incluirán Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 y Las Estrellas. Por su parte, los aficionados que deseen seguir el partido por internet podrán hacerlo a través de TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.

Mientras tanto, en España el encuentro podrá verse por TVE La 1 y La 2 Cat en televisión, además de las plataformas RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, DAZN Spain y DAZN Mundial, que ofrecerán la cobertura completa de este interesante duelo internacional.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026