¿Cómo ver el partido entre Inglaterra y Noruega en TV y streaming?

Inglaterra y Noruega se miden este sábado 11 de julio por uno de los cruces de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. En el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, con Kane de un lado y Haaland del otro, ambas selecciones buscarán meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Inglaterra llega como el favorito. De la mano de su goleador y del enorme aporte de Jude Bellingham, logró quedarse con uno de los mejores partidos del Mundial en los 8vos de final ante México en el Azteca. Antes había sufrido para dar vuelta un partido en el que el Congo amenazó seriamente con dejarlo afuera en 16vos.

Noruega, por su parte, es una de las grandes revelaciones de esta Copa. Luego de ser segunda en el grupo de Francia, se sacó de encima a Costa de Marfil y dio el gran golpe ante Brasil con un Haaland en modo killer y el portero Nyland atajando todo lo que llegó a su arco. Un equipo serio, trabajado, y que tiene en su goleador a un fuera de serie.

A continuación, toda la información para seguir este apasionante encuentro en Estados Unidos, México y España.

¿A qué hora se juega Inglaterra vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026?

Ciudad : Miami, Florida

: Miami, Florida Estadio : Hard Rock Stadium

: Hard Rock Stadium Fecha : sábado 11 de julio

: sábado 11 de julio Hora: 17:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 23:00 ESP

Hard Rock Stadium - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Cómo ver Inglaterra vs Noruega en TV y streaming en vivo

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir este atractivo compromiso del Mundial 2026, tanto por televisión como a través de plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network y Telemundo. Además, podrá seguirse mediante fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Quienes prefieran la cobertura radial podrán acompañar el partido a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el duelo estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN y Azteca 7. Asimismo, podrá verse mediante TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.

Por su parte, en España, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, que ofrecerán la transmisión en directo del partido.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+