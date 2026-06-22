¿Cómo ver el partido entre Noruega y Senegal en TV y streaming?

Noruega y Senegal se miden este lunes 22 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey en un duelo decisivo para las aspiraciones de ambos equipos de clasificar a los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026.

Los noruegos llegan con la confianza por las nubes después de un estreno prácticamente perfecto en el que derrotaron con contundencia a Irak por 4-1. Erling Haaland fue el gran protagonista de la noche al marcar dos goles y liderar a una ofensiva temible que no tuvo piedad con los asiáticos.

Senegal, por su parte, terminó con las manos vacías en su presentación, aunque el resultado no refleja del todo lo ocurrido sobre el terreno de juego. Los Leones de la Teranga le jugaron de igual a igual a Francia durante largos pasajes del encuentro e incluso tuvieron oportunidades para adelantarse en el marcador. Sin embargo, la enorme calidad ofensiva de los franceses terminó inclinando la balanza y dejó a los africanos con una derrota por 3-1 que los obliga a reaccionar rápidamente.

Ambas selecciones apenas registran un antecedente entre sí. El único enfrentamiento de su historia se disputó en marzo de 2006 durante un amistoso internacional y terminó con triunfo senegalés por 2-1. Veinte años después volverán a cruzarse, esta vez en el escenario más importante del fútbol mundial.

¿A qué hora juegan Noruega vs Senegal?

Ciudad : New Jersey, New Jersey

: New Jersey, New Jersey Estadio : MetLife Stadium

: MetLife Stadium Fecha : lunes 22 de junio

: lunes 22 de junio Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 02:00 ESP (23/6)

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

¿Cómo ver el encuentro entre Noruega y Senegal?

Los aficionados tendrán múltiples alternativas para seguir este atractivo duelo mundialista desde Estados Unidos, México y España, ya sea por televisión, streaming o radio.

En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de FOX Network y Telemundo. También estará disponible mediante fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Para quienes prefieran la cobertura radial, el partido contará con transmisión de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, los aficionados podrán seguir el compromiso por Canal 5 Televisa y Azteca 7 en televisión abierta. Además, estará disponible mediante las plataformas TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, opciones que ofrecerán la cobertura completa de este choque clave del Grupo I.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

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