¿Cómo ver el partido entre Suiza y Colombia en TV y streaming?

Suiza y Colombia están atravesando un Mundial perfecto. Las dos selecciones terminaron primeras de sus respectivos grupos luego de ganar dos partidos y empatar uno. Para conseguir la clasificación a octavos, ambas pudieron mantener el arco en cero gracias a un trabajo defensivo extraordinario, así como también a construcciones ofensivas de grandes nombres que buscan el mínimo error ajeno para lastimar.

Ahora, esta fase clasificatoria las pondrá frente a frente en lo que marcará el último partido de esta etapa mundialista, y solo una pasará a los cuartos de final.

¿A qué hora se juega Suiza vs Colombia por los octavos de final del Mundial 2026?

Estadio Vancouver | DON MACKINNON/GettyImages

El partido se disputará en el Estadio Vancouver, conocido como BC Place, casa de los Vancouver Whitecaps de la MLS, y corresponde a los octavos de final del Mundial.

Ciudad : Vancouver, Canadá

: Vancouver, Canadá Estadio : Estadio Vancouver (BC Place)

: Estadio Vancouver (BC Place) Fecha : martes 7 de julio

: martes 7 de julio Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP

Cómo ver Suiza vs Colombia en TV y streaming en vivo

El partido entre helvéticos y cafeteros promete ser uno de los encuentros más parejos de los octavos de final. Suiza quiere igualar su mejor actuación y disputar los cuartos de final como lo hizo en Italia 1934, 1938 y 1954. Colombia, por su parte, disputó muchos menos Mundiales y no logró superar la fase de grupos hasta 2014, edición en la que consiguió puntaje perfecto y llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminada por Brasil.

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro por FOX y Telemundo Network en televisión. Quienes prefieran verlo por streaming tendrán disponibles FOX One, Peacock y Telemundo App con la transmisión en vivo.

En México, el partido se pasará por TV Azteca, Canal 5, TUDN y ViX, plataformas que ofrecerán la cobertura del encuentro tanto por televisión como mediante sus servicios de streaming.

En España, Suiza vs Colombia estará disponible por DAZN Mundial, con la posibilidad de seguir el encuentro en vivo desde su plataforma y los canales habilitados para la cobertura completa del Mundial 2026.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX, Telemundo Network, Telemundo App, FOX One, Peacock México TV AZTECA, Canal 5, TUDN, ViX España DAZN Mundial

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