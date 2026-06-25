¿Cómo ver el partido entre Turquía y Estados Unidos en TV y streaming?

El tiempo vuela y, de un sopetón, llegó la recta final de la fase de grupos. Empiezan los últimos partidos y con ellos queda definido el camino rumbo a los 16avos de final, instancia que debutará en esta edición del Mundial con 48 selecciones en competencia. Solo 32 seguirán en carrera y uno de los encuentros que abrirá esta jornada será el de Estados Unidos frente a la poderosa Turquía en Inglewood, cruce en el que el conjunto de Mauricio Pochettino intentará despedirse del Grupo D con una victoria que siempre viene bien pase lo que pase.

¿A qué hora se juega Turquía vs Estados Unidos?

El partido se disputará en el SoFi Stadium, casa de Los Angeles Rams, y corresponde al último partido de la fase de grupos para el USMNT y la selección turca.

Ciudad : Inglewood, Estados Unidos

: Inglewood, Estados Unidos Estadio : SoFi Stadium

: SoFi Stadium Fecha : jueves 25 de junio

: jueves 25 de junio Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 04:00 ESP

Cómo ver Turquía vs Estados Unidos en TV y streaming en vivo

Está (casi) todo dicho. Un partido más y se definen los clasificados a la ronda eliminatoria del Mundial. Los equipos que todavía no tienen nada asegurado buscarán mostrar su mejor versión en el campo de juego, y los pocos afortunados que ya saben que avanzaron podrán probar variantes para dar descanso a sus titulares habituales.

Los aficionados en Estados Unidos tendrán opciones para todos los gustos de manera tal de seguir este encuentro, tanto por televisión como por streaming. La transmisión va a estar disponible mediante FOX y Telemundo Network para las emisiones en inglés y español respectivamente. A su vez el partido podrá verse en FOX One, Peacock y Telemundo App, que ofrecerán acceso en vivo desde distintos dispositivos para no perder detalle de una jornada que será fundamental para todos los equipos participantes.

En México los aficionados podrán disfrutar del encuentro en Vix México, y en España a través de DAZN.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y FOX One México ViX México España DAZN España

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