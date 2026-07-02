¿Cómo ver el partido España vs Austria en TV y Streaming?

España y Austria se enfrentan este jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles por los dieciseisavos de final del Copa del Mundo 2026. Después de superar con éxito la fase de grupos, ambos buscarán dar un nuevo paso hacia el título en un cruce que promete intensidad desde el primer minuto. El vencedor avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el ganador del duelo entre Portugal y Croacia.

La selección española terminó como líder del Grupo H. Después de un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut, el equipo de Luis de la Fuente respondió con autoridad al golear 4-0 a Arabia Saudita y confirmó el primer puesto al imponerse por 1-0 a Uruguay gracias a un tanto de Álex Baena. Sin embargo, no todas son buenas noticias para La Roja, que afrontará este compromiso sin Nico Williams ni Yeremy Pino, ambos descartados por lesión.

Austria, por su parte, consiguió el segundo lugar del Grupo J. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick comenzó el torneo con una victoria por 3-1 sobre Jordania, luego cayó 2-0 frente a la Argentina de Lionel Messi y cerró la fase de grupos con un empate ante Argelia en un partido que estuvo rodeado de polémica por las acusaciones de un supuesto arreglo, ya que el resultado clasificaba a ambas selecciones. Ahora tendrá la oportunidad de dejar atrás ese contexto y medir fuerzas con una de las candidatas al título.

¿A qué hora juega España vs Austria?

Ciudad: Los Ángeles, California

Los Ángeles, California Sede : SoFi Stadium

: SoFi Stadium Fecha : jueves 2 de julio

: jueves 2 de julio Horario : 15:00 USA (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 USA (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

¿Cómo ver el encuentro entre España y Austria?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con diferentes alternativas para seguir este atractivo duelo de los dieciseisavos de final, tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network y Telemundo. También podrá seguirse a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio ofrecerán la cobertura para quienes prefieran vivir el partido por radio.

En México, el compromiso estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN y Azteca 7. Además, los aficionados podrán verlo mediante TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.

En España, el partido podrá seguirse por DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, Teledeporte (TDP), RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play y La 2 Cat, con una amplia cobertura del inicio de las eliminatorias del Mundial 2026.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat

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