¿Cómo ver el partido España vs Francia en TV y streaming?

España y Francia se miden este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas en el duelo más esperado de esta Copa del Mundo 2026. La Roja quiere volver a estar en la final después de 16 años, mientras que los franceses aspiran a llegar a su tercera consecutiva.

Si bien Les Bleus se presentan como los favoritos a sacar ticket a New Jersey, no se debe olvidar que España se ha quedado con los últimos dos duelos de eliminación directa entre ambos. Fue triunfo español en la semifinal de la Euro 2024 por 2 a 1 y una nueva victoria roja, también por semifinales, en la Nations League 2025, aquella vez por 5 a 4.

A continuación, toda la información para vivir este encuentro por TV o Streaming en Estados Unidos, México y España.

¿A qué hora se juega España vs Francia por las semifinales de final del Mundial 2026?

Ciudad : Dallas, Texas

: Dallas, Texas Estadio : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Fecha : martes 14 de julio

: martes 14 de julio Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

US-FBL-WC-2026-STADIUM | FRANCK FIFE/GettyImages

Cómo ver España vs Francia en TV y streaming en vivo

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con múltiples alternativas para seguir este gran duelo del Mundial 2026, tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network y Telemundo. Además, podrá seguirse a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Quienes prefieran vivir el partido por radio podrán hacerlo mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el compromiso estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN y Azteca 7. Asimismo, podrá verse a través de TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.

Por su parte, en España, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, Teledeporte (TDP), RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play y La 2 Cat, con transmisión en directo de este esperado enfrentamiento.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, TDP Play, La 2 Cat

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