¿Cómo ver el partido Estados Unidos vs Bélgica en TV y Streaming?

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán este lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La selección estadounidense ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato. Terminó en el primer puesto del Grupo D con un fútbol intenso y ofensivo, y luego confirmó su buen momento al derrotar 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el equipo dirigido por Mauricio Pochettino: su goleador Folarin Balogun fue expulsado en el encuentro anterior y no podrá estar en este trascendental duelo.

Bélgica, por su parte, también finalizó como líder de su grupo, aunque necesitó una remontada épica para mantenerse con vida en la competición. En los dieciseisavos de final perdía 2-0 frente a Senegal cuando restaban apenas cinco minutos para el final del tiempo reglamentario. Romelu Lukaku y Youri Tielemans llevaron el partido al alargue con dos goles agónicos, y ya en los últimos instantes de la prórroga fue nuevamente Tielemans, de penalti, quien selló el 3-2 definitivo para clasificar a los Diablos Rojos.

El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor del dueño entre España y Portugal.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica?

Ciudad: Seattle, Washington

Seattle, Washington Sede : Lumen Field

: Lumen Field Fecha : lunes 6 de julio de 2026

: lunes 6 de julio de 2026 Horario : 20:00 USA (Este), 18:00 MEX, 02:00 ESP (7/7)

: 20:00 USA (Este), 18:00 MEX, 02:00 ESP (7/7) Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Lumen Field - FIFA World Cup 2026 | Jane Gershovich/ISI Photos/GettyImages

¿Cómo ver el encuentro entre Estados Unidos y Bélgica?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas opciones para seguir este atractivo duelo de los octavos de final, tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el partido será transmitido por FOX Network, Telemundo y UNIVERSO. Además, podrá seguirse a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Quienes prefieran la cobertura radial podrán hacerlo mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el encuentro estará disponible a través de la plataforma ViX México, que ofrecerá la transmisión completa del compromiso.

Por su parte, en España, el duelo podrá seguirse mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, con cobertura en directo desde Seattle.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

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