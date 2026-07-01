Skip to main content
Sports Illustrated

¿Cómo ver el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina en TV y Streaming?

La selección anfitriona llega con confianza tras liderar su grupo, mientras que los europeos buscan dar otro golpe histórico en el Mundial 2026.
Lucía Domínguez|
Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026
Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026 | John Dorton/USSF/GettyImages

La selección de Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina este miércoles por un duelo clave de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Para los locales, es la primera gran prueba en eliminación directa, con el respaldo de su público como factor clave.

Estados Unidos, entre la confianza y la presión

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino terminó primero en el Grupo D con seis puntos, tras vencer con autoridad a Paraguay y Australia, y llega con una idea clara de sostener la identidad ofensiva que mostró en la fase de grupos. El entrenador argentino insiste en mantener la calma en el vestuario y trabajar la concentración como eje principal de la preparación.

Bosnia, la sorpresa que quiere seguir haciendo historia

Bosnia y Herzegovina se metió en octavos como uno de los mejores terceros del Grupo B. Sumó cuatro puntos y llega tras un triunfo clave por 3-1 ante Qatar. El equipo balcánico ya dio un golpe fuerte en la clasificación al Mundial, eliminando a Italia, y se apoya en la experiencia de Edin Džeko para intentar otra hazaña en suelo estadounidense.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina?

El duelo entre el combinado de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina promete intensidad en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

  • Sede: Levi’s Stadium, San Francisco
  • Fecha: miércoles 1 de julio de 2026
  • Horario: 20:00 USA, 18:00 MEX, 02:00 (de la madrugada del jueves) ESP
FIFA World Cup Trophy Tour - San Francisco
FIFA World Cup Trophy Tour - San Francisco | Loren Elliott - FIFA/GettyImages

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina en TV y streaming en vivo?

En México el encuentro podrá seguirse a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma de streaming ViX. En España, las opciones serán DAZN, DAZN Mundial y Movistar+, mientras que en Estados Unidos estará disponible por FOX, Telemundo, UNIVERSO, FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

País

Canal TV / Streaming

Estados Unidos

FOX, Telemundo, fuboTV, FOX One, UNIVERSO

México

Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX

España

DAZN, Movistar+, DAZN Mundial

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

Home/Futbol