¿Cómo ver el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina en TV y Streaming?

La selección de Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina este miércoles por un duelo clave de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Para los locales, es la primera gran prueba en eliminación directa, con el respaldo de su público como factor clave.

Estados Unidos, entre la confianza y la presión

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino terminó primero en el Grupo D con seis puntos, tras vencer con autoridad a Paraguay y Australia, y llega con una idea clara de sostener la identidad ofensiva que mostró en la fase de grupos. El entrenador argentino insiste en mantener la calma en el vestuario y trabajar la concentración como eje principal de la preparación.

🇺🇸 USA vs BOSNIA 🇧🇦



This is the FIRST ever World Cup knockout experience on a managerial basis for Mauricio Pochettino and Sergej Barbarez.



In fact, this is only managerial job Barbarez has had in his career! ✅ pic.twitter.com/kAJoJI5YFT — EuroFoot (@eurofootcom) July 1, 2026

Bosnia, la sorpresa que quiere seguir haciendo historia

Bosnia y Herzegovina se metió en octavos como uno de los mejores terceros del Grupo B. Sumó cuatro puntos y llega tras un triunfo clave por 3-1 ante Qatar. El equipo balcánico ya dio un golpe fuerte en la clasificación al Mundial, eliminando a Italia, y se apoya en la experiencia de Edin Džeko para intentar otra hazaña en suelo estadounidense.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina?

El duelo entre el combinado de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina promete intensidad en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Sede : Levi’s Stadium, San Francisco

: Levi’s Stadium, San Francisco Fecha : miércoles 1 de julio de 2026

: miércoles 1 de julio de 2026 Horario: 20:00 USA, 18:00 MEX, 02:00 (de la madrugada del jueves) ESP

FIFA World Cup Trophy Tour - San Francisco | Loren Elliott - FIFA/GettyImages

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina en TV y streaming en vivo?

En México el encuentro podrá seguirse a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma de streaming ViX. En España, las opciones serán DAZN, DAZN Mundial y Movistar+, mientras que en Estados Unidos estará disponible por FOX, Telemundo, UNIVERSO, FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX, Telemundo, fuboTV, FOX One, UNIVERSO México Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX España DAZN, Movistar+, DAZN Mundial

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