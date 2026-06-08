¿Cómo ver el partido Francia vs Irlanda del Norte en TV y streaming?

A pocos días del comienzo de la Copa del Mundo 2026, Francia afrontará este lunes un nuevo compromiso amistoso frente a Irlanda del Norte, en un encuentro que servirá para ultimar la puesta a punto del equipo antes de su debut mundialista ante Senegal el próximo martes 16 de junio.

Dernière répétition avant la Coupe du monde ! 👊



Un dernier match en France pour nos Bleus, portés par toute la ferveur tricolore avant le grand rendez-vous mondial 🇫🇷🌎



⚽️ France 🆚 Irlande du Nord

🏟️ Stade Pierre Mauroy, Lille

📺 Ce soir à 21h10 sur TF1#FRANIR pic.twitter.com/ifExgsJFdj — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2026

Los franceses llegan con la necesidad de dejar atrás una inesperada derrota por 2-1 sufrida la semana pasada ante Costa de Marfil. Por eso, el cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps aprovechará este encuentro para corregir aspectos tácticos y fortalecer el funcionamiento colectivo.

Encabezado por Kylian Mbappé, el conjunto francés intentará recuperar sensaciones positivas antes del inicio de la competencia oficial. Además, el amistoso permitirá observar a varios futbolistas que buscan ganarse un lugar entre los habituales titulares.

Del otro lado estará Irlanda del Norte, una selección que no logró clasificarse al Mundial tras quedar eliminada en los playoffs europeos frente a Italia. Aunque no participará del certamen, el equipo británico intentará aprovechar la oportunidad para medirse ante uno de los grandes favoritos.

FBL-WC-2026-FRIENDLY-NIR-TRAINING | SIMON WOHLFAHRT/GettyImages

¿A qué hora juegan Francia vs Irlanda del Norte?

El encuentro se disputará este lunes 8 de junio en el Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, ubicado en la ciudad de Lille, Francia.

Sede: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy (Lille, Francia)

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy (Lille, Francia) Fecha : lunes 8 de junio de 2026

: lunes 8 de junio de 2026 Horario: 15:10 USA, 13:10 MEX, 21:10 ESP

¿Cómo ver Francia vs Irlanda del Norte?

La transmisión del encuentro podrá seguirse a través de las señales deportivas habilitadas para los amistosos internacionales previos al Mundial.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Fox Sports 2, mientras que también estará disponible en las plataformas fuboTV, ViX, FOX One, Foxsports.com y la FOX Sports App. En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports México, con opciones de streaming en Sky+ e izzi.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Sin información

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