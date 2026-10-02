¿Cómo ver el partido Francia vs Italia en TV y streaming?

Este viernes 2 de octubre Francia e Italia se ven las caras en el marco de la tercera fecha de la Nations League. El encuentro se disputará en el Stade de France de Saint-Denis, donde el conjunto galo jugará su primer partido como local en esta edición del torneo tras dos salidas consecutivas.

El conjunto de Zinedine Zidane llega como líder del grupo con puntaje perfecto. Los franceses debutaron con un triunfo 1-0 ante Turquía en Kocaeli y tres días más tarde se impusieron por el mismo marcador a Bélgica en Bruselas gracias a un tanto de Michael Olise en el cierre del partido. Sin embargo, Les Bleus no podrán contar con su capitán: Mbappé se lesionó tras marcar ante Turquía y abandonó la concentración.

Italia, por su parte, llega recuperada tras un inicio complicado en la segunda etapa de Roberto Mancini. Perdió 2-0 frente a Bélgica en el debut, pero reaccionó con una goleada 4-1 sobre Turquía con goles de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode y Francesco Pio Esposito.

¿A qué hora se juega Francia vs Italia?

Ciudad: París, Francia

Estadio: Stade de France

Fecha: viernes 2 de octubre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España)

Stade de France | Franco Arland - UEFA/GettyImages

¿Cómo ver el Francia vs Italia por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el partido entre Francia e Italia. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar de uno de los duelos más atractivos de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de Fox Sports 1, mientras que fuboTV y ViX ofrecerán alternativas para seguir la transmisión mediante streaming. Además, FOX One estará disponible como otra opción para acceder al encuentro en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por Sky Sports Mexico. La plataforma Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain, que ofrecerá la cobertura del partido correspondiente a la tercera jornada de la Nations League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL