Francia vs Italia: previa, predicciones y alineaciones

El Stade de France recibe un clásico europeo de máxima categoría. Este viernes 2 de octubre, Francia enfrenta a Italia por la fecha 3 del Grupo A1 de la Nations League 2026/27. Con dos triunfos en dos partidos, los Bleus buscan ampliar su ventaja al frente de la clasificación ante su gente, mientras que la Azzurra llega con la ilusión de dar el golpe tras una notable reacción en su última presentación.

Francia llega con puntaje perfecto tras vencer 1-0 a Turquía en el debut y por idéntico resultado a Bélgica gracias al agónico tanto de Michael Olise en el minuto 88. El ciclo de Zinedine Zidane no podría haber comenzado de mejor forma.

Italia, por su parte, viaja a París tras recuperarse de la derrota por 2 a 0 ante Bélgica en el debut en Roma. De visitante, reaccionó con una contundente goleada 4-1 en su visita a Turquía, con goles de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi y Michael Kayode en la primera mitad, y el cierre de Pio Esposito ya en el complemento. Ahora le llega la verdadera prueba de fuego para saber en qué nivel está el equipo de Roberto Mancini en su segundo ciclo al mando del la Nazionale.

Pronóstico SI Fútbol

Francia atraviesa un gran momento colectivo pese a algunas bajas sensibles, mientras que Italia llega con el envión anímico de su goleada en Turquía, aunque todavía no mostró ese nivel ante un rival de esta jerarquía. De todas formas, la localía y la profundidad de plantel francés inclinan la balanza para el lado francés.

Pronóstico: Francia 2-1 Italia

¿A qué hora se juega Francia vs Italia?

Ciudad: Saint-Denis, Francia

Estadio: Stade de France

Fecha: viernes 2 de octubre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Francia vs Italia (últimos 5 partidos)

Francia: 4

4 Empates: 0

0 Italia: 4

Último partido entre ambos: 17/11/2024 - Italia 1-3 Francia - Nations League 24/25

Italy v France - UEFA Nations League | Anadolu/GettyImages

Últimos 5 partidos

Francia Italia Bélgica 0-1 Francia 28/09/26 Turquía 1-4 Italia 28/09/26 Turquía 0-1 Francia 25/09/26 Italia 0-2 Bélgica 25/09/26 Francia 4-6 Inglaterra 18/07/26 Grecia 0-1 Italia 07/06/26 Francia 0-2 España 14/07/26 Luxemburgo 0-1 Italia 03/06/26 Francia 2-0 Marruecos 09/07/26 Bosnia 1(4) - (1) 1 Italia 31/03/26

¿Cómo ver el Francia vs Italia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

Últimas noticias de Francia

La gran baja sigue siendo la de Kylian Mbappé, que no fue convocado tras la lesión en la rodilla sufrida en su gol ante Turquía y continúa su recuperación en Madrid. A esa ausencia se suma la de Ibrahima Konaté, quien tuvo que retirarse de la concentración por una lesión en el ligamento colateral de su pierna derecha durante un entrenamiento. Como consecuencia, Leny Yoro del Manchester United recibió su primera convocatoria con la absoluta.

Türkiye v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1 | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

Posible alineación de Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert; Camavinga, Diouf, Tchouaméni; Barcola, Dembélé, Olise.

Últimas noticias de Italia

Roberto Mancini presentó una lista amplia de 34 jugadores para esta ventana, con nada menos que nueve debutantes y el sorpresivo regreso de nombres como Nicolò Fagioli y Nicolò Zaniolo. El entrenador no podrá contar con Manuel Locatelli, Federico Chiesa y Marco Palestra, los tres afuera por problemas físicos, aunque mantiene a referentes como Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella y Sandro Tonali.

FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITA | OZAN KOSE/GettyImages

Posible alineación de Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Pio Esposito, Kean.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL DE SELECCIONES