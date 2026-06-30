¿Cómo ver el partido Francia vs Suecia en TV y streaming?

El Mundial 2026 tuvo una serie de sorpresas en la jornada del lunes, y Francia no quiere sumarse a la lista de grandes caídos: Alemania fue eliminada por penales a manos de Paraguay, mientras que Marruecos dejó en el camino a Países Bajos también desde la tanda en una serie bastante loca de tiros.

El rival de los de Didier Deschamps será Suecia, que viene de pasar segunda justamente de los neerlandeses en la fase de grupos. En caso de avanzar, se enfrentarán contra la dura selección guaraní.

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Reaves/GettyImages

Francia pasó algún que otro sobresalto en la fase de grupos, pero a decir verdad son uno de los firmes candidatos a la gloria: le ganaron 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 3-1 a Noruega. Pasaron primeros de su zona.

Por su parte, los suecos tuvieron altibajos en la primera fase, con una brutal victoria 5-1 contra Túnez y una derrota por ese mismo resultado frente a Países Bajos. En el último encuentro igualaron 1-1 ante la Japón de Moriyasu, que puso contra las cuerdas a Brasil en 16avos.

¿A qué hora juega Francia vs Suecia?

El partido entre Francia y Suecia se jugará este martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sede : MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos

: MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos Fecha : martes 30 de junio de 2026

: martes 30 de junio de 2026 Horario: 16:00 (USA), 15:00 (MEX), 23:00 (ESP)

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages

¿Cómo ver el Francia vs Suecia en TV y streaming en vivo?

El partido entre podrá seguirse en distintos países a través de televisión y plataformas de streaming. En México el encuentro será transmitido en exclusiva por ViX; en Estados Unidos podrá verse por FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV; y además, habrá cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. También en España la transmisión estará disponible en DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat.

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX España DAZN, DAZN Mundial

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