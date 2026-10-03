¿Cómo ver el partido India vs Brasil en TV y streaming?

Brasil visitará a India este sábado 3 de octubre en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, más conocido como Salt Lake Stadium, en Calcuta. Será el tercer compromiso de la Canarinha en esta ventana internacional y, al mismo tiempo, una cita inédita: la selección mayor jugará por primera vez un partido en territorio indio.

Para el combinado local será una oportunidad de medirse con una de las potencias históricas del fútbol mundial, que actualmente ocupa el quinto puesto del ranking FIFA.

Brasil llega tras dos amistosos en Oceanía

Antes de viajar a Calcuta, el conjunto brasileño disputó dos encuentros consecutivos frente a Australia. El primero terminó 1-1 el 25 de septiembre en Townsville, mientras que cuatro días después se impuso 4-2 en Brisbane, en un duelo de seis goles. Con esos dos partidos como antecedente, Carlo Ancelotti tendrá ante India una nueva oportunidad para seguir evaluando a su plantel.

FIM DE JOGO EM BRISBANE!



🇧🇷4-2🇦🇺



⚽️ Vanderson

⚽️ Raphinha

⚽️ Bruno G.

⚽️ Vini Jr.#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/S5fntMIiPz — brasil (@CBF_Futebol) September 29, 2026

El entrenador italiano ya adelantó que aprovechará la visita a la capital de Bengala Occidental para continuar observando alternativas y darle rodaje a distintos futbolistas de cara al próximo ciclo, especialmente después del Mundial 2026. Sin embargo, no podrá contar con una de sus principales figuras para este compromiso.

Raphinha fue descartado de la convocatoria tras sufrir molestias durante el último partido; el delantero del FC Barcelona abandonó el campo en el entretiempo y, posteriormente, los estudios médicos detectaron un pequeño edema muscular en la zona posterior del muslo derecho.

La Confederación Brasileña de Fútbol decidió liberarlo por precaución y confirmó que no habrá un reemplazante para el partido contra India.

¿A qué hora se juega India vs Brasil?

Ciudad: Calcuta, India

Calcuta, India Estadio: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium)

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Salt Lake Stadium) Fecha: sábado 3 de octubre de 2026

sábado 3 de octubre de 2026 Hora: 10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP

10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP Árbitro: a confirmar

Australia v Brazil | Montanna Bailey/GettyImages

¿Cómo ver el India vs Brasil por Televisión y Streaming online?

En México, el partido estará disponible a través de ESPN MX y Disney+, mientras que en España la transmisión estará a cargo de Movistar+ y Vamos.

En Estados Unidos, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente un canal de televisión o plataforma de streaming para seguir el partido en vivo. La información puede actualizarse en las horas previas al encuentro.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos A confirmar México ESPN MX y Disney+ España Movistar+ y Vamos