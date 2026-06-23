¿Cómo ver el partido Inglaterra vs Ghana en TV y streaming?

Continúa la acción en el Grupo L. Lego de sus respectivos encuentros con Croacia y Panamá en sus primeros partidos de fase de grupos, las selecciones de Inglaterra y de Ghana se enfrentan en su segundo compromiso de la Copa del Mundo 2026 este martes 23 de junio a las 16:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España) desde el Estadio Boston.

El combinado dirigido por Thomas Tuchel arrasó en la fase de clasificación preliminar de la UEFA con un récord del 100%, ganando cada uno de sus ocho partidos jugados, y ganó 4-2 a Croacia en el debut en el Mundial.

Por su cuenta, el cuadro de África únicamente sufrió una derrota, al conseguir victorias en ocho de sus diez encuentros de clasificación de la CAF. En la primera jornada del Mundial, se impuso por la mínima ante Panamá.

Por lo tanto, se espera un duelo interesante en donde el clima puede ser un factor que beneficie a los africanos sobre los europeos que son poco tolerantes a las altas temperaturas.

¿A qué hora se juega el Inglaterra vs Ghana?

Ciudad: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Estadio: Gillette Stadium

Gillette Stadium Fecha: martes 23 de junio

martes 23 de junio Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP

16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP Árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

¿Dónde ver en vivo el partido entre Inglaterra y Ghana?

La transmisión en Estados Unidos del Inglaterra vs Ghana | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

En México la transmisión en vivo de este compromiso entre la selección inglesa y la selección ghanesa será emitida por Televisa en su señal de streaming de ViX Premium con pase Mundial. Mientras que, en España la señal la llevará DAZN Mundial y LA 1.

En cuanto a las señales en la Unión Americana, la afición en Estados Unidos podrá disfrutar de este encuentro por televisión en Telemundo y FOX. Y por servicio de streaming será emitido a través de la Telemundo App, Peacock y FOX One.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play

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