¿Cómo ver el partido Inglaterra vs RD Congo en TV y Streaming?

La Copa del Mundo 2026 avanza hacia su fase de eliminación directa y el Estadio de Atlanta será escenario del encuentro entre la selección de Inglaterra y la República Democrática del Congo.

Mientras los europeos llegan con cartel de candidatos, el conjunto africano se presenta como una de las grandes sorpresas del torneo y con la intención de seguir rompiendo pronósticos.

Inglaterra, con jerarquía y ambición

El equipo de Thomas Tuchel mostró solidez en la fase de grupos y se sostiene en la experiencia de figuras como Harry Kane. Su recorrido incluye una victoria destacada ante Croacia, un empate sin goles frente a Ghana y un triunfo sólido sobre Panamá que le permitió avanzar con confianza.

Más allá de los resultados, Inglaterra llega con la obligación de sostener su condición de potencia.

RD Congo, la revelación africana

La República Democrática del Congo vive un Mundial inolvidable. Su clasificación a esta instancia llegó tras una victoria clave ante Uzbekistán, una ajustada caída frente a Colombia y un empate valioso contra Portugal.

El equipo africano se ganó su lugar entre los mejores terceros del Grupo K y ya ha demostrado carácter para revertir partidos complicados.

Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

¿A qué hora juega Inglaterra vs RD Congo?

Sede : Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Fecha : miércoles 1 de julio de 2026

: miércoles 1 de julio de 2026 Horario: 12:00 USA, 10:00 MEX,18:00 ESP

¿Cómo ver el Inglaterra vs RD Congo en TV y streaming en vivo?

El partido podrá seguirse en distintas plataformas según el país.

En México estará disponible a través de ViX, mientras que en España la transmisión incluirá opciones como DAZN, además de la cobertura de RTVE (La 1 y La 2) y Movistar+. En tanto, en Estados Unidos el encuentro se emitirá por múltiples señales, entre ellas FOX Sports, Telemundo, fuboTV, FOX One y SiriusXM FC, ofreciendo una variedad de alternativas tanto en televisión como en streaming para seguir el cruce mundialista.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Sports, Telemundo, fuboTV, FOX One, SiriusXM FC México ViX España DAZN, RTVE (La 1 y La 2), Movistar+

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